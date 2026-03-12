Durante evento, Socorro Neri diz que aliança do PP com MDB é histórica: “Eu acredito muito”

A deputada Socorro Neri participou nesta quinta-feira (12) do ato que marca a aliança do Progressistas com o MDB, na sede do glorioso.

Socorro categorizou como histórica a parceria entre os dois partidos, em prol da pré-candidatura de Mailza Assis ao governo.

“Eu acho que nós temos aqui várias coisas históricas, né? A aliança na capital entre MDB e PP, que tem na aliança o União Brasil, o PL e tantos outros partidos importantes. Também será histórico termos duas mulheres, uma na condição de candidata ao governo e outra de vice-governadora”, disse a deputada.

“Sem dúvida, o que devemos sempre buscar – e eu tenho buscado isso – é construir o melhor programa de governo para apresentar à nossa população, tendo à frente, evidentemente, pessoas identificadas com esse programa e que transmitam à nossa população a credibilidade de que esse programa será executado”, acrescentou.

A deputada afirmou que acredita na aliança entre os partidos.

“E acredito muito na seriedade desse trato que tem sido estabelecido entre o PP e o MDB. Acredito muito na nossa vice-governadora e na nossa futura candidata ao governo do estado, Mailza, para conduzir com maestria e zelo, espírito público e republicano, essa aliança e, também, na sequência, a campanha para o governo do estado”, pontuou.

Socorro falou ainda sobre a indicação de vice pelo MDB e espera que o partido decida com sabedoria o nome a ser divulgado na próxima semana.

“Eu defendo, na verdade, o nome de Mailza como candidata ao governo do estado e que, nessa aliança, Mailza, em conjunto com Gladson, nas discussões e tratativas com o MDB, definiu que caberá ao MDB, como a imprensa tem noticiado, a posição de vice. Eu defendo que o MDB escolha com muita sabedoria esse vice a indicar para a Mailza e que essa seja uma aliança forte que transmita credibilidade para a nossa população. É isso que eu defendo”, concluiu.