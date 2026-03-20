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É menino ou menina? Saiba tudo sobre a gravidez de Tainá Militão

A influenciadora anunciou, nesta sexta-feira (20/03), que está à espera do primeiro filho com Éder Militão, marcando um novo momento na vida do casal e emocionando os fãs

Letícia CamposGiovanne Menezes

20/03/2026 às 21:06

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(Reprodução)

Tainá Militão anunciou, na noite desta sexta-feira (20/03), que está à espera do primeiro filho, fruto do casamento com o jogador do Real Madrid, Éder Militão. A influenciadora já é mãe de um casal, Helena e Matteo, da relação anterior com Léo Pereira. A nova gestação, no entanto, já era especulada pelos fãs do casal. O portal LeoDias te atualiza sobre tudo da gravidez.

Com aproximadamente dois meses de gestação, o casal ainda não sabe o sexo do bebê que espera. A reportagem apurou, no entanto, que a família pretende descobrir nas próximas semanas, já que Tainá realizará novos exames de rotina do pré-natal, incluindo o de sexagem fetal.

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Abrir em tela cheia Tainá Militão e os filhos. Foto: Reprodução/Redes Sociais Tainá Militão e Éder Militão. Foto: Reprodução/Redes Sociais Tainá Militão e Éder Militão. Foto: Reprodução/Redes Sociais Tainá Militão e Éder Militão. Foto: Reprodução/Redes Sociais

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A data escolhida para a revelação da gravidez também celebra o aniversário da nova mamãe do pedaço. A influenciadora completou, nesta quinta-feira (19/3), 29 anos e publicou um ensaio sexy, vestindo uma lingerie preta, com balões e um bolo vermelho vibrante.

A comemoração dupla, entretanto, acontece nesta sexta-feira (20/3). O casal está reunido em um jantar íntimo, apenas com amigos e familiares, incluindo Lucas Paquetá e Duda Fournier, que estão passando uns dias com a família em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

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Tags:Éder Militão, Tainá Castro, Tainá Militão

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Fonte: Portal Leo Dias