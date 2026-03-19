19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

“É na Kings League e aqui”: Neymar desabafa após gol pelo Santos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

“É na Kings League e aqui”: Neymar desabafa após gol pelo Santos

Camisa 10 reage em campo após nova derrota do clube

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Giovanne Menezes

19/03/2026 às 12:33

Whatsapp
telegram
facebook
twitter

“É na Kings League e aqui”: Neymar desabafa após gol pelo Santos (Reprodução/X: @santosfc)

Neymar voltou a ser protagonista no Santos. Após marcar na derrota por 2 a 1 para o Internacional, o atacante desabafou ainda no gramado da Vila Belmiro, na última quarta-feira (18/3), e citou gol na Kings League.

O gol saiu em cobrança de pênalti, mas não evitou o tropeço da equipe na Vila Belmiro. Na comemoração, o camisa 10 soltou a frase que viralizou nas redes. “É na Kings League e aqui…”.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia “É na Kings League e aqui”: Neymar desabafa após gol pelo SantosReprodução/X: @santosfc “É na Kings League e aqui”: Neymar desabafa após gol pelo SantosReprodução/X: @santosfc “É na Kings League e aqui”: Neymar desabafa após gol pelo SantosReprodução/X: @santosfc “É na Kings League e aqui”: Neymar desabafa após gol pelo SantosReprodução/X: @santosfc

Voltar
Próximo

Leia Também

Esportes

Raphinha destaca talento de Neymar e prevê retorno do craque à Seleção: “Ele pode resolver”

Esportes

Aceitem: não haverá redenção, Neymar é narrativa, e o protagonismo tem de ser de Vini e Raphinha

Esportes

Agente de Neymar confia em convocação para a Copa: “Ancelotti não cometerá erro”

Neymar foi ao jogo da FURIA, pela Kings League, logo após não ser convocado pela seleção brasileira para os amistosos contra Franca e Croácia. O técnico Carlo Ancelotti afirmou que o atleta não está 100% fisicamente.

Pela liga de futebol de 7, ele converteu o pênalti do presidente e também lamentou ficar de fora da lista de Ancelotti. “Obviamente tô chateado, triste de não ter sido convocado, mas o foco continua. Ainda falta uma convocação”, afirmou.

Neymar também anotou de pênalti, o terceiro gol pela temporada. No entanto, o Santos foi derrotado pelo Internacional, na Vila Belmiro.

O Santos joga neste domingo (22/3), contra o Cruzeiro, às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O time é o 16º colocado.

Fique por dentro!

Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no WhatsApp! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Tags:Neymar, Santos, Seleção Brasileira

Whatsapp
telegram
facebook
twitter

Fonte: Portal Leo Dias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.