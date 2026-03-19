“É na Kings League e aqui”: Neymar desabafa após gol pelo Santos

Camisa 10 reage em campo após nova derrota do clube

Giovanne Menezes

19/03/2026 às 12:33

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“É na Kings League e aqui”: Neymar desabafa após gol pelo Santos (Reprodução/X: @santosfc)

Neymar voltou a ser protagonista no Santos. Após marcar na derrota por 2 a 1 para o Internacional, o atacante desabafou ainda no gramado da Vila Belmiro, na última quarta-feira (18/3), e citou gol na Kings League.

O gol saiu em cobrança de pênalti, mas não evitou o tropeço da equipe na Vila Belmiro. Na comemoração, o camisa 10 soltou a frase que viralizou nas redes. “É na Kings League e aqui…”.

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Agente de Neymar confia em convocação para a Copa: “Ancelotti não cometerá erro”

Neymar foi ao jogo da FURIA, pela Kings League, logo após não ser convocado pela seleção brasileira para os amistosos contra Franca e Croácia. O técnico Carlo Ancelotti afirmou que o atleta não está 100% fisicamente.

Pela liga de futebol de 7, ele converteu o pênalti do presidente e também lamentou ficar de fora da lista de Ancelotti. “Obviamente tô chateado, triste de não ter sido convocado, mas o foco continua. Ainda falta uma convocação”, afirmou.

Neymar também anotou de pênalti, o terceiro gol pela temporada. No entanto, o Santos foi derrotado pelo Internacional, na Vila Belmiro.

O Santos joga neste domingo (22/3), contra o Cruzeiro, às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. O time é o 16º colocado.

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Tags:Neymar, Santos, Seleção Brasileira

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Fonte: Portal Leo Dias