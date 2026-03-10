EA anuncia demissão em massa nos estúdios de Battlefield 6

A Electronic Arts surpreendeu o mercado de tecnologia e games nesta terça-feira (10/3) ao confirmar uma nova rodada de demissões em massa. Os cortes atingem diretamente as equipes responsáveis pelo sucesso estrondoso de Battlefield 6, jogo que estabeleceu recordes comerciais para a série desde seu lançamento em outubro de 2025. A medida é descrita internamente como um “realinhamento estratégico”, apesar do desempenho financeiro sólido do título.

Os desligamentos impactam profissionais de quatro estúdios pilares da franquia: DICE, Criterion Games, Ripple Effect Studios e Motive Studio. Segundo fontes ligadas à empresa, o objetivo é reorganizar o suporte ao modelo live-service (jogo como serviço) e o desenvolvimento de conteúdos futuros, buscando uma estrutura operacional mais enxuta.

Sucesso Comercial vs. Cortes Internos

O anúncio da Electronic Arts gera controvérsia devido aos números impressionantes que Battlefield 6 apresentou recentemente. O título encerrou o ano de 2025 como o mais vendido dos Estados Unidos, superando concorrentes diretos.

Vendas Recordes: O jogo comercializou 7 milhões de cópias em apenas três dias de mercado.

Engajamento na Steam: Registrou um pico histórico de 747.440 jogadores simultâneos na plataforma da Valve.

Fase Turbulenta: A empresa ainda processa o impacto da perda de Vince Zampella, executivo veterano que era peça-chave na estratégia da franquia.

Aquisição de US$ 55 Bilhões

Paralelamente às demissões, a Electronic Arts avança em uma negociação de venda monumental. Um consórcio liderado pelo Public Investment Fund (PIF), Silver Lake e Affinity Partners negocia a compra da editora por aproximadamente US$ 55 bilhões.

Detalhes da Negociação Informações Oficiais Valor da Aquisição US$ 55 bilhões (estimado) Consórcio Comprador PIF, Silver Lake e Affinity Partners Estúdios em Reestruturação DICE, Criterion, Ripple Effect e Motive Previsão de Conclusão Primeiro trimestre do ano fiscal de 2027

Embora a direção da Electronic Arts garanta que os cortes não possuem relação direta com a venda da companhia, analistas de mercado sugerem que a reestruturação visa “limpar o balanço” para atrair investidores. Enquanto isso, a comunidade de jogadores expressa preocupação com a qualidade das futuras atualizações de Battlefield 6, temendo que a redução de pessoal comprometa o suporte ao título que recuperou o prestígio da marca.

Fonte: Tudo Celular

Redigido por: ContilNet