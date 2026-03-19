19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Edney Batalha surge como nome forte de Bujari para deputado estadual

Bancário e ligado à educação, ele reúne apoio popular, político e do agronegócio

1 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Edney Batalha é cunhado da ex-vereadora Eliane Abreu, considerada uma das principais representantes do grupo político alinhado aos deputados Socorro e Tchê. — Foto: Ascom

O município de Bujari poderá apresentar um nome competitivo nas próximas eleições para deputado estadual. Trata-se do bancário Edney Batalha, que já atuou como um dos principais apoiadores e coordenadores das campanhas do atual prefeito, conhecido como Padeiro.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Edney Batalha é cunhado da ex-vereadora Eliane Abreu, considerada uma das principais representantes do grupo político alinhado aos deputados Socorro e Tchê.

LEIA TAMBÉM: Auditores do TCE-AC fiscalizam unidades de saúde do Bujari

No município, Edney é bem avaliado e possui forte aceitação popular. Defensor do agronegócio, com trajetória ligada à área da educação, também conta com apoio de desportistas. Além de sua atuação em Bujari, acumulou experiência em diversos municípios do estado, onde trabalhou como gerente das agências do Banco do Brasil, consolidando relacionamento com a população local e sendo reconhecido pelo atendimento prestado.

De acordo com informações, Edney foi convidado pelo presidente do partido, Luiz Tchê, para disputar o cargo. Sobre a possibilidade, afirmou estar à disposição da sigla.
“Se for para ajudar o grupo e o meu partido, aceito o desafio”, declarou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.