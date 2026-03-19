Edney Batalha surge como nome forte de Bujari para deputado estadual

O município de Bujari poderá apresentar um nome competitivo nas próximas eleições para deputado estadual. Trata-se do bancário Edney Batalha, que já atuou como um dos principais apoiadores e coordenadores das campanhas do atual prefeito, conhecido como Padeiro.

Edney Batalha é cunhado da ex-vereadora Eliane Abreu, considerada uma das principais representantes do grupo político alinhado aos deputados Socorro e Tchê.

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No município, Edney é bem avaliado e possui forte aceitação popular. Defensor do agronegócio, com trajetória ligada à área da educação, também conta com apoio de desportistas. Além de sua atuação em Bujari, acumulou experiência em diversos municípios do estado, onde trabalhou como gerente das agências do Banco do Brasil, consolidando relacionamento com a população local e sendo reconhecido pelo atendimento prestado.

De acordo com informações, Edney foi convidado pelo presidente do partido, Luiz Tchê, para disputar o cargo. Sobre a possibilidade, afirmou estar à disposição da sigla.

“Se for para ajudar o grupo e o meu partido, aceito o desafio”, declarou.