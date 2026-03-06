Eduardo Leite oficializa pré-candidatura à Presidência em manifesto

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), oficializou, nesta sexta-feira (6) a sua pré-candidatura à Presidência. Em um texto intitulado “manifesto ao Brasil”, o governador avalia a política brasileira atual e afirma que o país tem um “problema de direção”.

“O Brasil permanece dividido, fragmentado, excessivamente concentrado em disputas ideológicas e paroquiais que não produzem solução. […] O Brasil não tem um problema de potencial, tem um problema de direção”, destaca trecho da publicação.

O governador do Rio Grande do Sul também defendeu a necessidade de recompor o equilíbrio institucional entre poderes, além de enfrentar os “privilégios do setor público” e “anomalias de funcionamento do Estado”.

“Precisamos reequilibrar as funções dos 3 Poderes. Com diálogo, transparência e visão de país. Não faz sentido esperarmos resultados diferentes se nosso padrão não muda”, defende. “Precisamos de uma nova lógica de funcionamento institucional e político que combinem responsabilidade fiscal, metas claras, avaliações constantes de desempenho. Precisamos de uma nova lógica de funcionamento institucional e político que combinem responsabilidade fiscal, metas claras, avaliações constantes de desempenho e foco consistente”, concluiu.

Leite colocou a responsabilidade fiscal como grande agenda e propôs um novo pacto pela governabilidade democrática. Para ampliar a produtividade, o presidenciável defendeu a desburocratização e uma estratégia nacional de centralidade na educação básica.