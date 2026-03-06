07/03/2026
Eduardo Leite oficializa pré-candidatura à presidência pelo PSD

eduardo-leite-oficializa-pre-candidatura-a-presidencia-pelo-psd

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), oficializou nesta sexta-feira (6) sua pré-candidatura à Presidência da República. O anúncio foi feito por meio de um manifesto publicado em suas redes sociais, intitulado “Manifesto Brasil”, em que Leite destacou a necessidade de uma terceira via frente à polarização política do país.

Em seu texto, o governador criticou a fragmentação política e a concentração excessiva em disputas ideológicas.

 “Enquanto outras nações formulam estratégias para 20, 30, 50 anos, nós ainda discutimos o dia seguinte (…) O Brasil tem um problema de direção”, escreveu.

O manifesto está estruturado em sete pontos, nos quais Leite detalha sua visão sobre os desafios econômicos e sociais do país. 

Ao final, reafirmou sua disposição em concorrer à Presidência.

“É com esta convicção, com fé e independência, que coloco meu nome à disposição do país. Eduardo Leite, pré-candidato do PSD à presidência do Brasil.”

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Eduardo Leite (@eduardoleite)

