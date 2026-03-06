Eduardo Leite oficializa pré-candidatura à presidência pelo PSD

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), oficializou nesta sexta-feira (6) sua pré-candidatura à Presidência da República. O anúncio foi feito por meio de um manifesto publicado em suas redes sociais, intitulado “Manifesto Brasil”, em que Leite destacou a necessidade de uma terceira via frente à polarização política do país.
Em seu texto, o governador criticou a fragmentação política e a concentração excessiva em disputas ideológicas.
“Enquanto outras nações formulam estratégias para 20, 30, 50 anos, nós ainda discutimos o dia seguinte (…) O Brasil tem um problema de direção”, escreveu.
O manifesto está estruturado em sete pontos, nos quais Leite detalha sua visão sobre os desafios econômicos e sociais do país.
Ao final, reafirmou sua disposição em concorrer à Presidência.
“É com esta convicção, com fé e independência, que coloco meu nome à disposição do país. Eduardo Leite, pré-candidato do PSD à presidência do Brasil.”
