Eduardo Paes renuncia e Cavaliere assume a Prefeitura do Rio de Janeiro

O prefeito transmitiu o cargo ao vice-prefeito, Eduardo Cavaliere (PSD)

Guilherme Giagio

20/03/2026 às 19:39

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Paes entregou a chave da cidade nas mãos do sucesso, Eduardo Cavaliere. (Reprodução/@eduardopaes)

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), renunciou nesta sexta-feira (20/3), e transmitiu o cargo ao vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), em uma cerimônia no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul. Faltando pouco mais de seis meses para as eleições, o agora antigo mandatário deixou o comando da capital carioca para disputar o governo do estado do Rio pela terceira vez.

No rito de passagem, Paes destacou “avanços significativos” em diversos setores da cidade, como a implementação do Jaé, em substituição ao Riocard, e na área de saúde, como o centro de saúde que disponibiliza Ozempic gratuito na rede municipal. Ele aproveitou ainda para criticar a atual gestão estadual, já fazendo promessas para caso assuma o cargo: “Vocês não verão o governador ano que vem empurrando a responsabilidade da segurança pública para a presidente da República, para a prefeitura”.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia A cerimônia foi realizada no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.Reprodução/@eduardopaes A cerimônia foi realizada no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.Reprodução/@eduardopaes Eduardo Paes, prefeito do Rio de JaneiroReprodução: YouTube/Assembleia de Deus Vitória em Cristo Eduardo Paes e Stephanie Al-QaqFoto: Reprodução/Instagram @embaixadorabritanica @eduardopaes

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Já Cavaliere assinou o livro de posse e recebeu a chave da cidade das mãos do antecessor. Ele agradeceu a oportunidade de gerir a cidade: “Hoje é dia de celebrar o tempo, renovar o compromisso que assumimos juntos na eleição de 2024. E hoje o que sinto aqui dentro de mim é responsabilidade, amor, vocação, gratidão e um enorme orgulho de ser carioca”, disse.

Aos 31 anos, o político se torna o prefeito mais jovem desde a fusão dos estados, em 1975. Eduardo Paes encerra antecipadamente seu 4º mandato à frente da capital fluminense, que iria até 2028. Nos anteriores, entre 2009 e 2012; 2013 e 2016; e de 2021 a 2024, ele permaneceu durante os 4 anos.

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Tags:Eduardo Cavaliere, Eduardo Paes, prefeito do rio, Prefeitura do Rio

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Fonte: Portal Leo Dias