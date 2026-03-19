Educação: alunos de Santa Rosa do Purus recebem kits escolares e tablets

Em um dos municípios mais isolados do Acre, onde o acesso é difícil e os desafios são maiores, investimentos que ultrapassam R$ 3 milhões começam a mudar a realidade de estudantes da zona rural e de comunidades indígenas em Santa Rosa do Purus.

Entre as entregas está a revitalização do ginásio Ronald de Moura, que recebeu melhorias estruturais e nova iluminação, permitindo o uso também à noite. O espaço passa a funcionar como ponto de encontro para atividades esportivas e comunitárias. “A população precisava desse ginásio, que é um espaço planejado para servir como ponto de encontro da comunidade”, destacou o secretário de Educação, Aberson Carvalho.

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Além disso, o governo formalizou novas ordens de serviço para manutenção de escolas estaduais, incluindo unidades rurais e indígenas, com foco em segurança, acessibilidade e melhores condições de ensino. Cinco escolas indígenas já tiveram obras concluídas, com intervenções que envolveram desde recuperação estrutural até sistemas de abastecimento de água e saneamento.

Outro impacto direto está na entrega de kits escolares: mais de 2 mil estudantes foram contemplados nas redes estadual e municipal. Em alguns casos, os alunos também passaram a contar com tablets, ampliando as possibilidades de aprendizagem. “Agora a gente vai poder fazer as nossas pesquisas dentro da sala de aula”, comemorou a estudante Gisele Lopes.

Para reforçar as ações, foi firmado ainda um convênio de R$ 1,5 milhão com a prefeitura, voltado à reforma e ampliação de escolas, especialmente em áreas de difícil acesso.

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