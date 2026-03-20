20/03/2026
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Elefante selvagem ataca homem em floresta de Odisha, na Índia

Imagens de elefante pisoteando homem viralizam e reforçam perigo de ataques em áreas rurais

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Um vídeo impressionante que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (20/03) mostra o momento exato em que um homem sobrevive a um encontro brutal com um elefante selvagem na região de Odisha, na Índia.
Reprodução

Um vídeo impressionante que circula nas redes sociais nesta sexta-feira (20/03) mostra o momento exato em que um homem sobrevive a um encontro brutal com um elefante selvagem na região de Odisha, na Índia.

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A vítima, identificada como Vidyadhar Behera, foi atacada em uma área de floresta e, apesar da gravidade das imagens, conseguiu sair viva.

O registro mostra o animal avançando rapidamente e utilizando uma das patas para imobilizar Behera contra o solo. Após o impacto inicial e o pisoteamento, o elefante, de forma inesperada, interrompe a agressão e recua para o interior da mata, permitindo que o homem fosse socorrido.

Estado de Saúde da Vítima

De acordo com a imprensa local e autoridades de saúde, Vidyadhar Behera sofreu ferimentos graves em múltiplas partes do corpo, incluindo:

Com informações do Metrópoles.

  • Cabeça: Traumatismos causados pelo impacto contra o solo.

  • Membros: Lesões severas nas mãos e pernas devido ao peso do animal.

Behera foi prontamente auxiliado por moradores locais que testemunharam a cena e transportado para um hospital da região. O quadro de saúde é considerado estável, mas requer observação devido à natureza dos traumas.

Conflito Humano-Animal na Índia

O estado de Odisha tem registrado um aumento nos encontros perigosos entre humanos e elefantes. A fragmentação do habitat natural e a busca por alimentos em áreas agrícolas têm levado esses gigantes para perto de povoados. As autoridades indianas reforçam o alerta para que a população evite áreas de floresta densa e não tente interagir ou fotografar animais selvagens em curta distância.

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