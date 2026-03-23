23/03/2026
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“Eleição se ganha no dia”: Gladson comenta desempenho em pesquisas no Acre

Governador diz que foco está na rejeição e evita clima de vitória antecipada ao comentar cenário eleitoral

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Gladson nomeou e exonerou novos servidores
Durante agenda pública em Rio Branco, Gladson Cameli comentou sobre as pesquisas | Foto: Juan Diaz, ContilNet

Em meio a números favoráveis nas pesquisas, o governador Gladson Camelí adotou um discurso de cautela nesta segunda-feira (23), ao afirmar que ainda não há vitória definida no cenário eleitoral. “Não existe eleição ganha”, declarou.

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Durante agenda pública em Rio Branco, Gladson Camelí comentou pela primeira vez, de forma mais direta, o desempenho nas pesquisas eleitorais e evitou qualquer sinal de acomodação.

“Eu respeito todos os institutos, mas eleição se ganha no dia. Não existe eleição ganha”, afirmou.

Apesar da vantagem apontada em levantamentos recentes, o governador disse que o principal foco da sua análise não está nos índices positivos.

“O número que eu mais trabalho não é o positivo. É o de rejeição. Esse é o meu foco”, destacou.

Cameli também mencionou o crescimento político da vice-governadora Mailza Assis, indicando confiança no fortalecimento do grupo político.

A vice, por sua vez, também comentou o cenário e classificou as pesquisas como um retrato momentâneo.

“Pesquisa é um recorte do momento. Ainda temos uma longa caminhada pela frente”, disse.

Mailza afirmou que, neste momento, a prioridade segue sendo a gestão, mas reconheceu que o debate eleitoral deve ganhar força nos próximos meses.

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