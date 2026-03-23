“Eleição se ganha no dia”: Gladson comenta desempenho em pesquisas no Acre

Em meio a números favoráveis nas pesquisas, o governador Gladson Camelí adotou um discurso de cautela nesta segunda-feira (23), ao afirmar que ainda não há vitória definida no cenário eleitoral. “Não existe eleição ganha”, declarou.

Durante agenda pública em Rio Branco, Gladson Camelí comentou pela primeira vez, de forma mais direta, o desempenho nas pesquisas eleitorais e evitou qualquer sinal de acomodação.

“Eu respeito todos os institutos, mas eleição se ganha no dia. Não existe eleição ganha”, afirmou.

Apesar da vantagem apontada em levantamentos recentes, o governador disse que o principal foco da sua análise não está nos índices positivos.

“O número que eu mais trabalho não é o positivo. É o de rejeição. Esse é o meu foco”, destacou.

Cameli também mencionou o crescimento político da vice-governadora Mailza Assis, indicando confiança no fortalecimento do grupo político.

A vice, por sua vez, também comentou o cenário e classificou as pesquisas como um retrato momentâneo.

“Pesquisa é um recorte do momento. Ainda temos uma longa caminhada pela frente”, disse.

Mailza afirmou que, neste momento, a prioridade segue sendo a gestão, mas reconheceu que o debate eleitoral deve ganhar força nos próximos meses.