O influenciador Eliezer deixou seus seguidores em choque ao revelar um episódio aterrorizante vivido em sua casa com Viih Tube. Em um relato detalhado nas redes sociais, ele contou que o casal contratou, sem saber, uma ex-funcionária procurada crimes que possuía uma ficha extensa, incluindo assalto à mão armada e formação de quadrilha.

O caso, que ocorreu há cerca de dois anos, só veio à tona agora. Segundo o ex-BBB, a mulher apresentou antecedentes criminais falsos no momento da contratação, o que enganou a equipe de seleção. No entanto, o comportamento suspeito da funcionária e um “erro” em um vídeo publicado nos Stories acenderam o sinal de alerta.

Com informações do Metrópoles

O flagra pelos seguidores

A mulher insistia em nunca aparecer nas redes sociais do casal, mas acabou surgindo rapidamente ao fundo de um vídeo. Foi o suficiente para que seguidores reconhecessem a suspeita e alertassem os influenciadores sobre sua periculosidade.

“Eu liguei para a Viih e falei: ‘Pelo amor de Deus, você está em casa? Tranca as portas'”, relembrou Eliezer sobre o momento em que descobriu a verdade.

Ao investigar, o casal confirmou que ela era procurada em diversos estados por pelo menos 10 crimes diferentes. O maior temor de Eliezer e Viih Tube era a segurança da filha, Lua. “A gente estava com medo dela fazer alguma coisa, nosso maior medo era sequestrar a Lua”, confessou.

O desfecho sem confronto

Com medo de uma reação violenta, o casal optou por não confrontar a mulher diretamente. A oportunidade de encerrar o vínculo surgiu quando a funcionária faltou ao trabalho sem justificativa e reagiu mal ao ser cobrada por um atestado médico.

Após uma discussão por mensagem, a própria mulher decidiu não retornar ao emprego. Imediatamente, Eliezer cancelou o acesso dela ao condomínio de luxo onde moram.

“A gente está contando isso agora e estou rindo, mas na época a gente ficou super preocupado”, concluiu o influenciador, servindo de alerta para que outros patrões redobrem o cuidado na checagem de documentos de funcionários domésticos.