Elter Nóbrega participa da posse de novos grêmios estudantis em Cruzeiro do Sul

O presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Elter Nóbrega, participou na manhã desta quinta-feira (12), da cerimônia de posse dos novos presidentes de grêmios estudantis de escolas do município de Cruzeiro do Sul.

O evento foi realizado no Teatro dos Náuas e reuniu estudantes, gestores escolares e representantes da comunidade educacional. Participaram alunos de diversas escolas, entre elas a Escola Madre Andeugundes Becker, Escola Dom Henrique Ruth e Escola Comandante Braga Aguiar.

Durante o encontro, o presidente da Câmara destacou a importância do papel dos grêmios estudantis dentro das escolas e incentivou os alunos a participarem ativamente da gestão e da construção de soluções para os desafios do ambiente escolar.

“O Igor falou que os grêmios precisam estar alinhados à gestão, mas isso não quer dizer que vocês tenham que dizer amém a tudo. Quando encontrarem um problema, é preciso apresentar e trabalhar a solução junto com a gestão. Estar ao lado da gestão não significa concordar com tudo”, afirmou.

Elter Nóbrega também comparou a atuação dos estudantes com o trabalho realizado no Legislativo municipal, ressaltando que apontar problemas faz parte do processo democrático.

“É assim que a gente faz na Câmara também. Muitas vezes precisamos apontar problemas e nem sempre as pessoas gostam, mas é uma forma de contribuir. Vocês têm um papel fundamental e podem ser parte da mudança”, destacou.

O presidente da Câmara ainda incentivou os estudantes a acreditarem na participação política e no protagonismo juvenil.

“Hoje vocês podem estar aí como líderes estudantis, amanhã podem estar ocupando outros espaços na sociedade. É preciso coragem para enfrentar desafios e mostrar que é possível fazer diferente. Boa sorte e que Deus abençoe a todos”, concluiu.