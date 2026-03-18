Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere

Com Malu Borges à frente da narrativa, elegendo Lily Cashmere como sua nova assinatura de sofisticação, O Boticário apresenta o lançamento em uma campanha digital robusta, que conecta conteúdo proprietário e a força das reviews da comunidade. Líder em preferência no segmento de acetinados, Lily expande seu universo ao incorporar Cashmere ao portfólio, reforçando o território dos cremes acetinados e consolidando sua elegância versátil para acompanhar diferentes momentos da rotina.

Como ponto de partida da campanha, Malu Borges assume o papel de rosto do movimento. Em um conteúdo que mistura moda, beleza e sensorialidade, a creator recebe centenas de unidades de Lily e compartilha sua rotina usando o novo Lily Cashmere. A narrativa transforma o produto em protagonista do momento de se arrumar, o creme é apresentado em um conteúdo sensorial que destaca textura, toque acetinado e performance do produto na pele.

A partir desse primeiro momento, o Boticário ativa um amplo squad de influenciadoras e creators lovers da marca, estimulando uma onda orgânica de reviews e testes, pensado para diferentes momentos do dia a dia.

Além de apresentar o novo item, a campanha também amplia a visibilidade da baseline de Lily. Com a coleção completa em mãos, as creators exploram nuances olfativas, texturas e sensações, comparando Cashmere com outros produtos da linha e reforçando sua assinatura marcante, sem sobrepor ou desvalorizar os demais.

Para Carolina Carrasco, diretora de Branding e Comunicação do Boticário, o foco da campanha está na conexão com as lovers da marca.”O Creme Acetinado de Lily já é um ícone absoluto na rotina das brasileiras, ocupando um lugar de destaque que une hidratação profunda à alta perfumaria. Para o lançamento de Lily Cashmere, nossa estratégia foi potencializar o que já observamos organicamente nas comunidades de beleza: o acetinado como um objeto de desejo e sofisticação comparado às marcas globais. Ao trazermos uma influenciadora que já personifica esse ritual de cuidado premium, não estamos apenas apresentando um novo produto, mas reforçando Lily como a assinatura de sofisticação. Queremos que Lily Cashmere seja a porta de entrada para uma versatilidade olfativa que mantém o DNA de potência que nossas consumidoras exigem”, reforça a executiva.

Ao unir o big name, distribuição estratégica de produtos e o poder das avaliações orgânicas, o Boticário busca transformar o lançamento de Lily Cashmere em um movimento, que nasce nas redes, se fortalece na comunidade e reforça o protagonismo de Lily como uma das linhas mais desejadas da marca.

*entre os consumidores dentro da categoria de creme corporal no Brasil. Fonte: Worldpanel by Numerator (set/25)

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e com presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realizar testes em animais.

Kantar, Worldpanel Division, LinkQ On-line, campo realizado durante o mês de dezembro de 2023. Total no Brasil: 9.079 lares. Marcas de Beleza são produtos, como perfumaria, cuidados com a pele e maquiagem;

Associação Brasileira de Franchising (ABF). Ranking das 50 maiores redes de franquias do Brasil por número de unidades de 2022.