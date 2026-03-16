18/03/2026
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Em clima de romance, Sabrina Sato passeia de jet ski com Nicolas Prattes

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Em clima de romance, Sabrina Sato passeia de jet ski com Nicolas Prattes

Sabrina Sato usou as redes sociais neste domingo (15/3) para mostrar momentos de lazer ao lado do marido, Nicolas Prattes, durante um fim de semana na Fazenda Nossa Terra, propriedade da família da apresentadora no interior de São Paulo. Nos registros, os dois apareceram curtindo um passeio de jet ski em clima de romance.

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O casal surgiu bem próximo enquanto aproveita a paisagem do local. Em um dos vídeos, Nicolas conduz a embarcação com Sabrina na garupa, em meio ao cenário da fazenda, que serviu de refúgio para os dois nos últimos dias. Na legenda, Sabrina escreveu: “Tem algo no mato que mexe comigo de um jeito profundo, pq cada cheiro e cada som me lembra de onde eu venho. Fomos ao cafezal, trabalhamos, nadamos no rio, corremos pela estrada cercada de árvores, respiramos esse tempo mais simples, mais verdadeiro. A pureza do interior tem uma força difícil de explicar pq me desacelera e nos acolhe. Uma semana abençoada, gente!”.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@sabrinasato
Sabrina Sato e Nicolas Prattes curtiram o fim de semana em fazenda familiarReprodução: Instagram/@sabrinasato
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Sabrina Sato e Nicolas Prattes curtiram o fim de semana em fazenda familiarReprodução: Instagram/@sabrinasato
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Sabrina Sato e Nicolas Prattes curtiram o fim de semana em fazenda familiarReprodução: Instagram/@sabrinasato
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Sabrina Sato e Nicolas Prattes curtiram o fim de semana em fazenda familiarReprodução: Instagram/@sabrinasato
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Sabrina Sato e Nicolas Prattes curtiram o fim de semana em fazenda familiarReprodução: Instagram/@sabrinasato

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O momento ganhou um toque ainda mais romântico quando Nicolas resolveu cantar para a mulher durante o passeio. Sabrina foi surpreendida com uma serenata ao som de “Que Sorte a Nossa”, música da dupla Matheus & Kauan, cena que repercutiu entre os seguidores do casal.

A apresentadora, de 45 anos, e o ator, de 28, tornaram o relacionamento público no início de 2024. Já em janeiro do ano seguinte, oficializaram a união em uma cerimônia discreta, também realizada no interior de São Paulo.

Além do passeio, a publicação reforçou o momento de sintonia vivido pelos dois, que frequentemente dividem com o público registros da rotina a dois. Nicolas também vive uma fase movimentada na carreira e está no elenco de “A Nobreza do Amor”, novela que estreia nesta segunda-feira (16/3).

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