Em clique de família, Faustão surge sorridente e recebe carinho da web

O domingo (29) terminou com uma dose extra de esperança para os admiradores de um dos maiores ícones da televisão brasileira. Fausto Silva, o eterno Faustão, reapareceu em um clique raro e emocionante compartilhado nas redes sociais. Desde que passou pelos transplantes de coração e rim, o apresentador tem mantido uma rotina discreta, surgindo apenas em ocasiões especiais, o que torna cada nova imagem um evento para os seus milhões de fãs.

O registro foi publicado por seu filho, João Silva, que recentemente celebrou seu aniversário de 22 anos. Na foto, Faustão aparece sorridente e bem disposto, cercado pela esposa, Luciana Cardoso, e pelo filho caçula, Rodrigo. “Ontem foi muito especial poder passar meu aniversário com quem eu tanto amo!”, escreveu João, lamentando apenas a ausência da irmã, Lara, que não pôde estar presente no registro.

Reação dos Fãs

A aparição foi suficiente para gerar uma avalanche de comentários positivos. Internautas de todo o país não esconderam a alegria ao ver o apresentador recuperado. “Como é bom ver o grande Faustão bem!”, comentou um seguidor. Outros destacaram a fisionomia alegre do comunicador: “Que bom vê-lo assim: alegre e bem disposto. Deus abençoe vocês sempre”, desejou uma fã.

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A mensagem de união familiar também tocou o público. Em outra postagem recente, Faustão havia homenageado sua irmã, destacando que o amor da família supera qualquer diferença. Para quem cresceu assistindo ao apresentador todos os domingos, vê-lo desfrutando da vida e da saúde ao lado dos seus é, sem dúvida, o melhor “Domingão” possível. O ContilNet segue na torcida pela plena e contínua recuperação deste gigante da nossa comunicação.