Em encontro, Gladson apresenta resultados de investimentos no Acre a embaixador da Noruega

O governador do Acre, Gladson Camelí, destacou investimentos milionários e resultados concretos na política ambiental durante agenda em São Luís (MA), ao apresentar a execução de R$ 98 milhões em projetos e a redução de 75% nos focos de queimadas no estado.

Os números foram apresentados em reunião com o novo embaixador da Noruega no Brasil, Kjetil Elsebutangen, marcando o início do diálogo com o diplomata e o fortalecimento de uma das principais parcerias internacionais do Acre na área ambiental.

Segundo o governo, os recursos são oriundos do Fundo Amazônia e estão sendo aplicados em ações de comando e controle, além de iniciativas como o projeto “Rumo ao Desmatamento Ilegal Zero”, voltado à preservação e ao desenvolvimento sustentável.

Ao comentar os avanços, Camelí reforçou o papel do estado no cenário ambiental. “O Acre é um estado que prova ser possível aliar desenvolvimento e conservação. Somos pioneiros no REDD+ jurisdicional, captamos R$ 98 milhões do Fundo Amazônia e criamos o Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudança do Clima (SIMAMC), uma nova arquitetura de governança ambiental integrada”, afirmou.

O governador também destacou o impacto prático das políticas públicas implementadas. “O Acre não apenas monitora; o Acre age. Uma ação que nos coloca no protagonismo do desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo”, completou.

A Noruega é um dos principais financiadores de projetos ambientais no estado, com foco na preservação da floresta e no fortalecimento de políticas públicas voltadas às populações que vivem na região.

A reunião integra a agenda de Gladson Camelí no 29º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, onde temas como financiamento climático e cooperação internacional estão entre os principais pontos em debate.

Com informações da Agência de Notícias do Acre