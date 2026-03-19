19/03/2026
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Em foto com Lula, Jorge Viana diz ter tomado decisão sobre disputa ao Senado

“Se tem alguém sofrendo, a gente ajuda. Se tem algo errado, a gente conserta. Se podemos fazer mais, a gente faz", escreveu o presidente da Apex

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Presidente Lula ao lado de Jorge Viana/Foto: Reprodução
Presidente Lula ao lado de Jorge Viana/Foto: Reprodução

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, deve anunciar nesta quinta-feira (19), às 15h, em Rio Branco, sua pré-candidatura ao Senado. A decisão foi antecipada por meio de uma publicação nas redes sociais, acompanhada de uma foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e marcada por um tom pessoal e reflexivo.

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Na mensagem, Viana compartilhou uma lembrança que, segundo ele, influenciou diretamente sua decisão:

“Tem frases que a gente ouve uma vez… e nunca mais esquece. Certo dia, depois de um almoço simples e de um cafezinho na minha casa, perguntei ao querido e amigo Bispo Dom Moacyr: ‘A indiferença é um pecado?’ Ele me respondeu com uma lição que carrego até hoje: ‘A indiferença não é um pecado. É a soma de vários”.

Em seguida, o ex-governador reforça a ideia de compromisso com a população e a necessidade de agir diante das dificuldades:

“Se tem alguém sofrendo, a gente ajuda. Se tem algo errado, a gente conserta. Se podemos fazer mais, a gente faz.”

O petista também revelou que a decisão foi tomada após articulações políticas e conversas recentes, incluindo uma reunião com Lula e com o presidente nacional do PT, Edinho Silva.

“Foi com esse espírito que ontem à noite, após uma reunião com o Presidente do Brasil, Lula, e com o presidente do PT, Edinho Silva, além, claro, de muito diálogo com minha família, amigos e lideranças do nosso estado, tomei uma decisão. Comunico hoje, em coletiva de imprensa em Rio Branco, meu caminho nas eleições deste ano”.

Embora não tenha citado diretamente o cargo na publicação, a movimentação é interpretada nos bastidores como a confirmação de sua entrada na disputa por uma vaga no Senado.

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