Em homenagem ao Dia da Mulher, Bocalom leva café na cama para esposa e se declara nas redes sociais

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou neste domingo (8) um vídeo nas redes sociais em que aparece levando café da manhã na cama para a esposa, Kelen Bocalom, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Na gravação, o prefeito entra no quarto levando uma bandeja com café e afirma que iria levar o “cafezinho” para a esposa. Em um dos trechos do vídeo aparece a frase: “Vou trazer o cafezinho da minha coisa linda”.

Na legenda da publicação, Bocalom também prestou uma homenagem à esposa e destacou a admiração pela companheira. “Hoje quero começar este dia homenageando a mulher que caminha ao meu lado em todos os desafios e também nas conquistas: minha amada esposa, Kelen Bocalom”, escreveu.

O prefeito afirmou ainda que a esposa é uma mulher de fé e de grande força. “Minha princesa é uma mulher de fé, de coração generoso e de uma força admirável. Seu compromisso com as famílias de Rio Branco são motivo de orgulho para todos nós”, declarou.

Na mensagem, Bocalom citou ainda um trecho bíblico para falar sobre a importância da esposa em sua vida. “A força e a dignidade são os seus vestidos, e ela sorri diante do futuro”, escreveu, ao mencionar Provérbios 31:25.

Ao final da publicação, o prefeito também parabenizou todas as mulheres de Rio Branco e do Acre pela data. “Vocês são essenciais na construção de uma sociedade mais justa, humana e cheia de amor. Feliz Dia da Mulher”, concluiu.