Em lágrimas, Jonathan Azevedo fala sobre prisão e recomeço na arte

Ator encontrou no teatro um caminho de reconstrução pessoal

Heloísa Cipriano

18/03/2026 às 18:12

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Jonathan Azevedo fala sobre a importância da arte em sua vida (Reprodução: YouTube/TV Brasil)

Jonathan Azevedo se emocionou ao relembrar episódios marcantes de sua vida durante participação no programa “Sem Censura”, exibido pela TV Brasil na última terça-feira (17/3). O ator contou pela primeira vez publicamente que chegou a ser preso quando era mais jovem, acusado de envolvimento com tráfico de drogas, e afirmou que a experiência acabou se tornando um ponto de virada em sua história.

Segundo ele, o contato com o projeto cultural Nós do Morro, no Vidigal, foi determinante para sua transformação. Mais do que aprender técnicas de atuação, Jonathan disse ter encontrado acolhimento e novos horizontes, o que o ajudou a redefinir objetivos e reconstruir a própria identidade.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia Jonathan Azevedo e Cissa GuimarãesReprodução: Instagram/@negblack Jonathan AzevedoReprodução: Instagram/@negblack Jonathan Azevedo em “A Força do Querer”, de 2017Divulgação: Globo Jonathan Azevedo em “Malhação Conectados”, de 2011Divulgação: Globo Jonathan AzevedoReprodução: Globoplay

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Ao recordar o período após deixar a prisão, o artista relatou que passou a se dedicar intensamente aos estudos e à leitura, incentivado inclusive por outros detentos. Na época, ele chegou a prometer que mudaria de vida e que um dia trabalharia na televisão. A meta, anos depois, acabou se concretizando.

O ator também falou sobre o sentimento de culpa que carregou por um tempo em relação à família, especialmente aos pais, por acreditar que havia cometido erros. Com o passar dos anos, afirmou ter compreendido aquelas experiências como parte de um processo de aprendizado e amadurecimento.

Hoje pai, Jonathan disse que decidiu tornar pública a história para que o filho conheça sua trajetória a partir de seu próprio relato. “Não quero ser medroso para o meu filho. Eu não quero que meu filho não saiba a minha história, que outra pessoa conte minha história para o meu filho. E foi do sistema que eu saí e fui para o ‘Nós do Morro’. E eu não saia de lá nem que me pagassem. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E ali era o lugar da minha cura”, contou.

Ao refletir sobre o presente, o ator ressaltou a importância de valorizar as diferenças e de reconhecer o apoio de pessoas que contribuíram para sua evolução. Para ele, a arte teve papel fundamental não apenas na construção da carreira, mas também na cura emocional e na possibilidade de vislumbrar um futuro diferente.

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Tags:arte, Jonathan Azevedo, prisão, Sem Censura, TV Brasil

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Fonte: Portal Leo Dias