em-paris,-virginia-fonseca-e-bruna-biancardi-jantam-no-mesmo-restaurante

O Siena Paris fica em uma das áreas mais elegantes e movimentadas da cidade, próxima da Place Vendôme e do Museu do Louvre, região bastante frequentada por turistas, executivos, fashionistas e celebridades, especialmente durante eventos como a Semana de Moda de Paris. O restaurante se tornou um ponto de encontro para nomes da moda, influenciadores e artistas que circulam pela capital francesa nesse período.

A casa aposta em culinária italiana sofisticada, com forte inspiração na gastronomia da Toscana. O cardápio reúne massas artesanais, risotos e frutos do mar preparados com ingredientes selecionados e apresentação moderna. Os preços acompanham o luxo do endereço: pratos principais podem ultrapassar 40 euros (cerca de R$ 250), enquanto experiências mais completas com entradas e vinhos podem elevar bastante o valor da conta.

O ambiente também chama atenção pela atmosfera elegante. A decoração segue o estilo de bistrôs italianos refinados, com tons terracota, veludo e grandes espelhos. O restaurante possui dois andares com ambientes diferentes, além de piano bar, música ao vivo em algumas noites e até um speakeasy privado com DJ no piso superior. Uma combinação que ajuda a explicar por que o local virou queridinho entre celebridades que passam por Paris.

