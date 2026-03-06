07/03/2026
Escrito por Portal Leo Dias
em-paris,-virginia-fonseca-revela-se-pretende-se-mudar-para-a-europa

Virginia Fonseca está em Paris a convite da marca espanhola Balenciaga para a Paris Fashion Week. A influenciadora conversou com o correspondente Heverton Esteves, do portal LeoDias, antes de participar de um evento nesta sexta-feira (6/3), e contou como está a rotina de bate e volta entre o Brasil e a Espanha. Ela também revelou se existe a possibilidade de se mudar para a Europa.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A influenciadora confessou que a ideia de manter residência fixa na Europa a atrai, mas que, por conta dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, isso não se torna viável: “Me atrai, mas eu tenho três filhos, então é inviável para mim no momento”, afirmou.

Virginia contou também como tem sido a dinâmica com Zé Felipe em relação à guarda compartilhada dos filhos que possuem juntos: “Eu acho que faz parte quando os pais são separados, eu acredito que é assim. Eu fiquei uns dias com as crianças e agora é a vez do pai ficar com elas, e aproveito para fazer os meus compromissos”, explicou.

A empresária seguiu para Madri, na Espanha, após cumprir os compromissos da agenda de Carnaval, como rainha de bateria da Grande Rio, e afirmou que seguirá nessa rotina entre Brasil e Espanha por mais um tempo: “Eu vou para o Brasil. Ainda tenho uma presença para fazer lá. Então, faço o bate-volta no Brasil. Volto para ficar com ele, acompanho ele no jogo e depois volto para o Brasil. Enfim, está uma correria”.

Durante a ida da namorada de Vini Jr. para Paris, o tema também ganhou destaque nas redes sociais por conta do acessório de alto valor usado por ela: um relógio Richard Mille RM 07-01, avaliado em impressionantes R$ 1,69 milhão. Durante a entrevista, Virginia revelou que o objeto pertence ao jogador e que o pegou emprestado com ele.

