Empresa anuncia alteração nos horários de ônibus intermunicipais no Acre; veja o que muda

Quem utiliza ônibus para viajar entre cidades do Acre precisa ficar atento, pois a empresa Trans Acreana Internacional anunciou, nesta quarta-feira (18), mudanças nos horários de algumas linhas intermunicipais. As alterações já começaram a valer e atingem rotas que ligam Rio Branco aos municípios de Bujari, Senador Guiomard e Porto Acre, além da linha entre Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, no Vale do Juruá.

Segundo a empresa, a mudança foi feita para garantir a continuidade do serviço e ajustar o atendimento aos passageiros. Em nota, a empresa pediu compreensão dos usuários e orientou que os passageiros confiram os novos horários antes de viajar, para evitar atrasos ou perda de embarque.

Novos horários entre Rio Branco e cidades próximas

A linha Rio Branco x Bujari passa a ter viagens ao longo do dia, com saídas às 6h, 7h, 9h30, 11h30, 13h50, 17h30 e 19h30. No retorno, de Bujari para Rio Branco, os ônibus partem às 6h, 7h, 8h, 10h40, 12h50, 15h40 e 18h30.

Já o trajeto Rio Branco x Senador Guiomard também teve ajustes. Agora, os ônibus saem às 6h, 7h, 9h30, 12h, 14h10, 17h30 e 19h30. No sentido contrário, os horários são 6h, 7h, 8h30, 11h, 13h10, 16h e 18h30.

Uma das principais mudanças ocorreu na linha Rio Branco x Porto Acre, que passa a contar com apenas duas viagens por dia: às 8h e às 18h30. Já quem retorna de Porto Acre para a capital terá ônibus às 6h e às 17h.

Na região do Juruá, a linha entre Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima continua operando diariamente, mas com horários definidos. As saídas de Cruzeiro do Sul acontecem às 8h, 11h30, 14h30 e 17h. No sentido contrário, os ônibus deixam Mâncio Lima às 5h30, 9h, 13h30 e 16h.