Empresa rebate Stanley Bittar e acusa médico de ‘distorcer’ crise em clínicas capilares; entenda

A crise envolvendo a rede de clínicas Stanley’s Hair ganhou mais um desdobramento após a empresa Elo Vitae Soluções em Saúde divulgar uma nota de repúdio contra declarações do médico Stanley Bittar de Almeida. O caso, que já envolve denúncias de pacientes e disputa contratual, agora também passa a ter desdobramentos na esfera policial.

A nota da Elo Vitae foi divulgada em resposta aos esclarecimentos da Stanley’s Holding & Participações S/A, após a repercussão de denúncias de supostos golpes envolvendo clínicas de transplante capilar em diferentes estados. Pacientes relataram pagamentos que variam de R$ 1 mil a R$ 24 mil por procedimentos que não teriam sido realizados.

Enquanto a empresa ligada a Stanley Bittar de Almeida atribui a crise à gestão da arrendatária, a Elo Vitae sustenta uma versão oposta. Segundo a empresa, as unidades foram recebidas em situação crítica, com problemas administrativos e sanitários, incluindo uma clínica em Curitiba que teria sido entregue lacrada pela vigilância sanitária.

A gestora afirma que investiu mais de R$ 6 milhões para reestruturar as operações, organizar atendimentos e recuperar unidades que, segundo a nota, não tinham condições mínimas de funcionamento.

Outro ponto de conflito envolve os atendimentos realizados. A Elo Vitae afirma que muitos pacientes foram captados anteriormente pela estrutura vinculada ao médico e que, em diversos casos, os serviços foram prestados sem o devido repasse financeiro.

A empresa também critica uma suposta tentativa de rompimento contratual, alegando que o acordo de gestão previa duração de 10 anos e que a rescisão desconsideraria os investimentos feitos.

Além disso, a Elo Vitae atribui ao próprio Stanley Bittar de Almeida decisões que teriam agravado a crise, como fechamento de unidades, interrupção de sistemas e suspensão de atividades, gerando impactos diretos a pacientes, colaboradores e parceiros.

Desdobramento policial

O caso também passou a ter reflexos na esfera criminal. Um boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil do Distrito Federal aponta acusações de injúria e crimes praticados pela internet.

O registro foi feito por um assessor ligado à Elo Vitae, que relata ter sido alvo de ofensas e exposição indevida de imagem em conteúdos divulgados nas redes sociais. Segundo a ocorrência, mensagens atribuídas a Stanley Bittar de Almeida conteriam termos ofensivos e de cunho discriminatório, além de supostas tentativas de intimidação.

A denúncia também envolve outra pessoa ligada à estrutura da marca Stanley’s Hair, apontada como responsável por divulgar conteúdos com a imagem do comunicante sem autorização.

De acordo com o documento, os fatos teriam causado prejuízos à honra, à imagem e à atuação profissional da vítima, especialmente em razão da relação de trabalho e da posição hierárquica dos envolvidos.

O caso foi encaminhado para apuração e pode evoluir para medidas judiciais, a depender da formalização de queixa-crime.

LEIA A NOTA DE REPÚDIO DA ELO VITAE

NOTA DE REPÚDIO

Diante das recentes declarações públicas feitas pelo Sr. Stanley Bittar, proprietário da marca Stanley’s Hair, a empresa Elo Vitae vem a público manifestar seu mais absoluto repúdio às afirmações divulgadas em suas redes sociais, nas quais tenta atribuir a terceiros a responsabilidade pela grave crise enfrentada por diversas unidades da rede no Brasil.

As declarações do Sr. Stanley Bittar distorcem os fatos e omitem circunstâncias extremamente relevantes que precisam ser esclarecidas à sociedade, aos pacientes e às autoridades competentes.

Quando a empresa Elo Vitae assumiu a gestão de diversas unidades da rede Stanley’s Hair, muitas clínicas encontravam-se em situação crítica e irregular, inclusive com graves problemas administrativos e sanitários. Como exemplo claro dessa realidade, a unidade de Curitiba foi entregue lacrada pela Vigilância Sanitária, impossibilitada de funcionar regularmente.

Mesmo diante desse cenário caótico, a Elo Vitae assumiu o desafio de reorganizar, regularizar e reestruturar as unidades, investindo recursos financeiros, estrutura operacional, equipes e gestão profissional para recuperar clínicas que haviam sido entregues sem condições mínimas de funcionamento.

Ao longo desse processo, foram realizados investimentos superiores a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para recuperar a operação das unidades, regularizar situações administrativas, estruturar atendimentos e restabelecer condições mínimas para funcionamento das clínicas.

Importante destacar que, mesmo com diversas irregularidades herdadas e com unidades em situação crítica, a empresa gestora continuou atendendo pacientes que haviam sido captados e vendidos diretamente pela estrutura comercial vinculada ao Sr. Stanley Bittar.

Em diversas situações, os pacientes foram atendidos pela gestão operacional, mesmo sem que os valores correspondentes aos procedimentos fossem repassados à empresa responsável pela execução dos serviços.

Portanto, causa profunda indignação que, após todo o esforço financeiro, estrutural e operacional realizado para recuperar clínicas da rede, o Sr. Stanley Bittar tente agora romper unilateralmente um contrato formal de gestão com prazo de 10 anos, ignorando completamente os investimentos realizados, as responsabilidades assumidas e os compromissos firmados entre as partes.

Também causa perplexidade o fato de o próprio Sr. Stanley Bittar ter orientado publicamente pacientes a não contratarem serviços da rede fora do estado de São Paulo, expondo ainda mais o cenário de desorganização e insegurança criado por suas próprias decisões.

Além disso, diversas medidas recentes adotadas pelo próprio Sr. Stanley Bittar — incluindo o fechamento abrupto de unidades, interrupção de sistemas essenciais de funcionamento, suspensão de atividades e ausência completa de responsáveis em clínicas que comercializaram procedimentos — geraram prejuízos diretos a pacientes, colaboradores e parceiros comerciais.

É importante deixar claro que todos esses fatos estão devidamente documentados, incluindo contratos firmados, comunicações oficiais, notificações extrajudiciais, registros de ocorrências e provas materiais que já se encontram à disposição das autoridades competentes.

A tentativa de reescrever os acontecimentos por meio de declarações em redes sociais não altera a realidade dos fatos nem afasta as responsabilidades existentes.

Ressaltamos ainda que todos os pacientes que realizaram pagamento diretamente à empresa Elo Vitae terão seus procedimentos e cirurgias realizados normalmente, reafirmando o compromisso da empresa com a ética, a responsabilidade e o respeito aos pacientes.

A empresa Elo Vitae permanece absolutamente tranquila quanto à apuração dos fatos, pois toda a atuação desenvolvida foi pautada na legalidade, na transparência e no compromisso com a recuperação das unidades e com o atendimento aos pacientes.

Confiamos plenamente que as autoridades judiciais e os órgãos competentes esclarecerão toda a situação, identificando responsabilidades e garantindo que a verdade prevaleça.

A sociedade, os pacientes e os profissionais envolvidos merecem respostas concretas, e não narrativas distorcidas divulgadas em redes sociais.

Seguiremos adotando todas as medidas legais cabíveis para proteger os direitos dos pacientes, dos investidores, dos colaboradores e da própria empresa diante das condutas praticadas pelo Sr. Stanley Bittar.