Empresária alerta para risco de desabastecimento de combustíveis: “Vai ficar complicado”

O Acre corre um grande risco de enfrentar desabastecimento de combustíveis nos próximos dias, por conta da tensão no Oriente Médio, entre os EUA e o Irã. A empresária Sandra Pinheiro, sócia-proprietária do Auto Posto Tropical, em Rio Branco, disse à reportagem do ContilNet, nesta quarta-feira (11), que está com muita dificuldade para receber os produtos derivados do petróleo em seu estabelecimento.

Na semana passada, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Acre (Sindepac) enviou uma nota pública à imprensa tratando da situação e já dando como certo o aumento abrupto dos preços dos combustíveis no Acre, por conta da situação no Oriente Médio. Além disso, a entidade apontou o risco de desabastecimento.

Sandra afirmou que está enfrentando dificuldades para abastecer a carreta que traz combustível de Porto Velho para o seu posto, em Rio Branco.

“Estamos com muita dificuldade para carregar nossa carreta na base de Porto Velho. A Petrobrás está ficando desabastecida devido aos barris de petróleo que não estão chegando ao Brasil”, pontuou.

“Os preços do combustível vão subir drasticamente”, alertou a empresária.

Pinheiro deixou ainda um alerta para os condutores acreanos. “Quem puder andar com seu carro com o tanque cheio, será melhor. Não temos certeza do que está por vir, mas, pelo andar da carruagem, nos bastidores das distribuidoras, vai ficar muito complicado”, concluiu.