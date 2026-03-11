11/03/2026
ContilPop
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26
Virginia Fonseca e Ana Castela se envolvem em polêmica por causa de maquiagem

Empresária alerta para risco de desabastecimento de combustíveis: “Vai ficar complicado”

Sandra afirmou que está enfrentando dificuldades para abastecer a carreta que traz combustível de Porto Velho

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O salto nos preços, observado entre os dias 4 e 10 de janeiro, é reflexo direto da nova alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)/Foto: Sean Gallup/ Getty Images

O Acre corre um grande risco de enfrentar desabastecimento de combustíveis nos próximos dias, por conta da tensão no Oriente Médio, entre os EUA e o Irã. A empresária Sandra Pinheiro, sócia-proprietária do Auto Posto Tropical, em Rio Branco, disse à reportagem do ContilNet, nesta quarta-feira (11), que está com muita dificuldade para receber os produtos derivados do petróleo em seu estabelecimento.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Na semana passada, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Acre (Sindepac) enviou uma nota pública à imprensa tratando da situação e já dando como certo o aumento abrupto dos preços dos combustíveis no Acre, por conta da situação no Oriente Médio. Além disso, a entidade apontou o risco de desabastecimento.

Sandra afirmou que está enfrentando dificuldades para abastecer a carreta que traz combustível de Porto Velho para o seu posto, em Rio Branco.

“Estamos com muita dificuldade para carregar nossa carreta na base de Porto Velho. A Petrobrás está ficando desabastecida devido aos barris de petróleo que não estão chegando ao Brasil”, pontuou.

“Os preços do combustível vão subir drasticamente”, alertou a empresária.

Pinheiro deixou ainda um alerta para os condutores acreanos. “Quem puder andar com seu carro com o tanque cheio, será melhor. Não temos certeza do que está por vir, mas, pelo andar da carruagem, nos bastidores das distribuidoras, vai ficar muito complicado”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.