Empresário de Latino revela o que pode ter causado acidente com ônibus do cantor

Procurado pelo portal LeoDias, o empresário do cantor Latino, BrunoFreire, falou sobre o acidente envolvendo o ônibus que transportava o artista e sua equipe na Rodovia Washington Luís (SP-310), no interior de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (6/3), e revelou o que pode ter provocado o episódio na estrada.

De acordo com Bruno Freire, gestor artístico do cantor, há indícios de que o motorista possa ter dormido enquanto conduzia o veículo. O ônibus saiu de Mogi das Cruzes com destino a São José do Rio Preto, onde Latino tem apresentação marcada no sábado (7/3).

“O ônibus estava saindo de Mogi das Cruzes para São José do Rio Preto e possivelmente o motorista dormiu no volante e atravessou a pista de um lado para o outro. Graças a Deus não havia nenhum veículo, nenhum ônibus, nada ao contrário, na mão contrária, estão todos bem, só com ferimentos leves, arranhões, porque o susto foi grande, mas está todo mundo bem”, contou Bruno Freire, empresário e gestor artístico de Latino, ao portal LeoDias.

Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos graves. Em nota enviada à imprensa, a assessoria do artista também reforçou que o cantor e toda a equipe passam bem após o ocorrido.

“Apesar do susto e da situação de risco na estrada, ninguém ficou ferido. O cantor passa bem e não sofreu qualquer lesão. show mantido”, disse a assessoria.

A equipe também confirmou que, até o momento, o show previsto em São José do Rio Preto segue na agenda e não foi cancelado.