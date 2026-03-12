Empresário do ramo alimentício é preso durante operação da Delegacia Fazendária em Rio Branco

Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira (12) resultou na prisão em flagrante do empresário F. A. O., em Rio Branco. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia Fazendária (DEFAZ), que cumpriam mandado de busca e apreensão relacionado a uma investigação em andamento.

De acordo com informações da polícia, a operação começou nas primeiras horas do dia na residência do empresário. Durante as buscas, os investigadores encontraram uma pistola calibre .380 e munições de calibre 9 milímetros. A posse das munições foi considerada irregular, o que levou à prisão em flagrante.

Após a primeira diligência, os agentes seguiram até a sede da empresa. No local, novas buscas foram realizadas e mais munições foram encontradas.

Diante da situação, o empresário foi conduzido à sede da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico e Investigação Criminal (DEIC), onde prestou depoimento e permanece à disposição da Justiça.

F. A, O. é considerado uma figura conhecida no setor comercial do estado. À frente de uma empresa de atacado, ele construiu um dos empreendimentos mais expressivos do ramo de distribuição de gêneros alimentícios no Acre, abastecendo parte significativa do comércio local.

A investigação que motivou a operação está sendo conduzida pela Delegacia Fazendária, o que indica que o caso pode estar relacionado a possíveis irregularidades de natureza tributária ou financeira. No entanto, até o momento, a prisão ocorreu especificamente pelo flagrante de posse irregular de munição.

O empresário deverá passar por audiência de custódia nas próximas horas. Dependendo da análise da autoridade policial e da Justiça, ele poderá responder ao processo em liberdade mediante pagamento de fiança ou permanecer preso preventivamente.

A defesa ainda não se manifestou oficialmente sobre o armamento e as munições encontradas durante a operação.