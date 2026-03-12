12/03/2026
ContilPop
SBT emite nota oficial sobre declarações de Ratinho envolvendo Erika Hilton
“Não tem o sangue dele”: Milena revolta a web ao debochar da filha de Cowboy no BBB 26
“Não é mulher”: Veja a declaração polêmica de Ratinho sobre Erika Hilton
Milena do BBB 26 revela que mandou mensagens para Virginia Fonseca pedindo emprego
Melody e Ulisses DJ são vistos juntos em meio a polêmicas do passado do artista
Jessica Sutta e Carmit Bachar reagem à exclusão do retorno do Pussycat Dolls
Pedro Pascal é criticado nas redes sociais por suposto affair com Rafael Olarra
Defesa de Márcia Maga Nepomuceno, mãe do rapper Oruam, contesta pedido de prisão
Participante de BBB é expulsa após insultos racistas contra colega; veja o vídeo
Tragédia Mamonas Assassinas: saiba detalhes de como o corpo de Dinho foi encontrado

Empresário do ramo alimentício é preso durante operação da Delegacia Fazendária em Rio Branco

O empresário deverá passar por audiência de custódia nas próximas horas

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Durante as buscas, os investigadores encontraram uma pistola calibre .380 e munições de calibre 9 milímetros | Foto: Cedida
Durante as buscas, os investigadores encontraram uma pistola calibre .380 e munições de calibre 9 milímetros | Foto: Cedida | Foto: Ascom

Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quinta-feira (12) resultou na prisão em flagrante do empresário F. A. O., em Rio Branco. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia Fazendária (DEFAZ), que cumpriam mandado de busca e apreensão relacionado a uma investigação em andamento.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

De acordo com informações da polícia, a operação começou nas primeiras horas do dia na residência do empresário. Durante as buscas, os investigadores encontraram uma pistola calibre .380 e munições de calibre 9 milímetros. A posse das munições foi considerada irregular, o que levou à prisão em flagrante.

Após a primeira diligência, os agentes seguiram até a sede da empresa. No local, novas buscas foram realizadas e mais munições foram encontradas.

Diante da situação, o empresário foi conduzido à sede da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico e Investigação Criminal (DEIC), onde prestou depoimento e permanece à disposição da Justiça.

F. A, O. é considerado uma figura conhecida no setor comercial do estado. À frente de uma empresa de atacado, ele construiu um dos empreendimentos mais expressivos do ramo de distribuição de gêneros alimentícios no Acre, abastecendo parte significativa do comércio local.

A investigação que motivou a operação está sendo conduzida pela Delegacia Fazendária, o que indica que o caso pode estar relacionado a possíveis irregularidades de natureza tributária ou financeira. No entanto, até o momento, a prisão ocorreu especificamente pelo flagrante de posse irregular de munição.

O empresário deverá passar por audiência de custódia nas próximas horas. Dependendo da análise da autoridade policial e da Justiça, ele poderá responder ao processo em liberdade mediante pagamento de fiança ou permanecer preso preventivamente.

A defesa ainda não se manifestou oficialmente sobre o armamento e as munições encontradas durante a operação.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.