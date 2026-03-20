A Polícia Civil de Pernambuco confirmou, nesta quinta-feira (19/03), a prisão de André Maia Oliveira, de 47 anos. O empresário é o principal suspeito de uma tentativa de feminicídio bárbara ocorrida no bairro do Espinheiro, em Recife.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem invadiu o condomínio da ex-mulher com uma arma e um galão de gasolina.

O ataque, ocorrido na última quarta-feira (18/03), choca pela brutalidade: André disparou 20 vezes contra a porta do apartamento da vítima enquanto proferia ameaças de morte.

Imagens do Terror

Os vídeos do circuito interno mostram o empresário derrubando o portão do estacionamento com seu veículo em alta velocidade. Em seguida, ele entra no elevador carregando um recipiente com combustível e, posteriormente, ressurge empunhando uma arma de fogo em direção ao corredor da vítima.

Com informações do Metrópoles.

Áudios de Ameaça: “Fogo do Inferno”

Mesmo após o atentado físico, o agressor continuou a intimidar a ex-mulher por telefone. Em áudios interceptados pela investigação, André Maia é ouvido afirmando que a gasolina estava pronta para “tocar fogo nessa merda com vocês dentro”.

“Isso é uma ameaça. Vocês iam ‘cravejar’ no fogo do inferno. A sua vida, a partir de hoje, é um inferno”, diz o empresário na gravação que circula nas redes sociais.

Investigação e Prisão

O caso está sendo tratado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio. André foi capturado após uma força-tarefa montada logo após o crime ser reportado. A vítima e seus familiares seguem sob proteção policial, enquanto o empresário aguarda os procedimentos judiciais em custódia.

O episódio reacende o debate sobre a eficácia das medidas protetivas e a escalada de violência doméstica contra mulheres no país.