20/03/2026
ContilPop
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas
Amado Batista é processado em R$ 519 mil por dívida em fazenda de pecuária
Ex-BBB Alane Dias relata atropelamento por moto no Rio de Janeiro
Homem idêntico ao Luciano Huck viraliza e recebe resposta do apresentador
Bruna Marquezine explica por que decidiu abandonar as novelas e focar no cinema
Wagner Moura e o filho Bem Moura em foto rara no elevador; veja semelhança

Empresário é preso em Recife após atirar em porta de ex-mulher e ameaçar queima-la

André Maia Oliveira é preso pela Polícia de PE após tentativa de feminicídio com tiros e ameaças de incêndio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
A Polícia Civil de Pernambuco confirmou, nesta quinta-feira (19/03), a prisão de André Maia Oliveira, de 47 anos. O empresário é o principal suspeito de uma tentativa de feminicídio bárbara ocorrida no bairro do Espinheiro, em Recife.
Reprodução / Redes sociais

A Polícia Civil de Pernambuco confirmou, nesta quinta-feira (19/03), a prisão de André Maia Oliveira, de 47 anos. O empresário é o principal suspeito de uma tentativa de feminicídio bárbara ocorrida no bairro do Espinheiro, em Recife.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem invadiu o condomínio da ex-mulher com uma arma e um galão de gasolina.

O ataque, ocorrido na última quarta-feira (18/03), choca pela brutalidade: André disparou 20 vezes contra a porta do apartamento da vítima enquanto proferia ameaças de morte.

Imagens do Terror

Os vídeos do circuito interno mostram o empresário derrubando o portão do estacionamento com seu veículo em alta velocidade. Em seguida, ele entra no elevador carregando um recipiente com combustível e, posteriormente, ressurge empunhando uma arma de fogo em direção ao corredor da vítima.

Com informações do Metrópoles.

Áudios de Ameaça: “Fogo do Inferno”

Mesmo após o atentado físico, o agressor continuou a intimidar a ex-mulher por telefone. Em áudios interceptados pela investigação, André Maia é ouvido afirmando que a gasolina estava pronta para “tocar fogo nessa merda com vocês dentro”.

“Isso é uma ameaça. Vocês iam ‘cravejar’ no fogo do inferno. A sua vida, a partir de hoje, é um inferno”, diz o empresário na gravação que circula nas redes sociais.

Investigação e Prisão

O caso está sendo tratado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio. André foi capturado após uma força-tarefa montada logo após o crime ser reportado. A vítima e seus familiares seguem sob proteção policial, enquanto o empresário aguarda os procedimentos judiciais em custódia.

O episódio reacende o debate sobre a eficácia das medidas protetivas e a escalada de violência doméstica contra mulheres no país.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.