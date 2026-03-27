27/03/2026
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Empresários acreanos participam de programa nacional e ganham espaço na TV brasileira

Participação ocorreu em atração exibida em rede nacional

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Empresários acreanos participam de programa nacional
Empresários acreanos participam de programa nacional/Foto: Reprodução

Empresários acreanos participaram de um programa de alcance nacional exibido pela Rede Record, marcando presença em um dos principais espaços da televisão aberta. A participação ocorreu nos estúdios do “Hoje em Dia”, atração de grande audiência da emissora.

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Entre os representantes do estado estão o CEO da TV Gazeta Acre, Marcello Moura, e o gestor comercial Sílvio Oliveira, que estiveram no programa ao lado de apresentadores e profissionais da comunicação nacional. A presença evidencia o avanço de iniciativas acreanas em ambientes de maior visibilidade.

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Além disso, o momento foi marcado por interação com a equipe da atração, o que contribui para ampliar o alcance de projetos desenvolvidos no estado. A participação também abre caminho para novas oportunidades e futuras parcerias.

Na ocasião, os empresários destacaram a importância de ocupar espaços em veículos de grande audiência, apresentando o trabalho realizado no Acre para um público mais amplo. A experiência também foi vista como oportunidade de troca com profissionais do cenário nacional.

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