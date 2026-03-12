Emurb convoca aprovados em processo seletivo para entrega de documentos; confira

A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) publicou, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (12), a 4ª convocação com o resultado final de seu processo seletivo simplificado. A publicação apresenta a situação dos candidatos após as etapas do processo seletivo.

Os selecionados devem se apresentar para a entrega da documentação admissional já nesta sexta-feira (13), às 8h, na sede administrativa da Emurb, na Estrada da Floresta, nº 1243. A ausência no horário estipulado poderá acarretar a perda da vaga.

A lista contempla funções operacionais como auxiliar de abastecimento, auxiliar operacional de serviços diversos, mecânico de veículo leve, encarregado de pavimentação, operador de escavadeira hidráulica, operador de retroescavadeira, operador de mesa e outros.

A publicação também registra candidatos que foram desclassificados por ausência em etapas obrigatórias, como a verificação documental ou a realização do exame de saúde ocupacional.

Para a admissão, os candidatos devem apresentar documentos como Carteira de Trabalho Digital, documento de identidade com foto, CPF, título de eleitor com comprovante de quitação eleitoral, PIS ou PASEP, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade e dados de conta corrente no Banco do Brasil. Para cargos de motorista ou operador de máquinas também é exigida Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e candidatos do sexo masculino devem apresentar certificado de reservista.

Confira o decreto:

Emurb processo seletivo