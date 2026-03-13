Encomendas de bens de capital dos EUA ficam estáveis em janeiro

WASHINGTON, 13 Mar (Reuters) – As novas encomendas de bens de capital manufaturados dos Estados Unidos ficaram inesperadamente inalterados em janeiro e as remessas desses produtos caíram, apontando para a fraqueza dos gastos das empresas com equipamentos no início do primeiro trimestre.
A leitura estável nos pedidos de bens de capital não relacionados à defesa e excluindo aeronaves, um indicador observado de perto para os gastos das empresas, seguiu-se a um aumento não revisado de 0,8% em dezembro, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta sexta-feira.
Economistas consultados pela Reuters previam alta de 0,5%. As remessas desses bens de capital caíram 0,1%, após um aumento de 1,0% em dezembro.
Viva do lucro de grandes empresas
O Census Bureau ainda está recuperando a divulgação de dados após o atraso provocado pela paralisação do governo no ano passado.
Os gastos das empresas com equipamentos diminuíram no quarto trimestre. Apesar da fraqueza no início do primeiro trimestre, o investimento em equipamentos pode se recuperar em meio ao aumento dos gastos com inteligência artificial e a construção de data centers.
Os pedidos de bens duráveis, itens que variam de torradeiras a aviões destinados a durar três anos ou mais, também ficaram inalterados em janeiro, depois de caírem 0,9% em dezembro.
Continua depois da publicidade