Encomendas de bens de capital dos EUA ficam estáveis em janeiro

WASHINGTON, 13 Mar (Reuters) – As ⁠novas encomendas de bens ⁠de capital manufaturados dos Estados Unidos ‌ficaram inesperadamente inalterados em janeiro e as remessas desses produtos caíram, ‌apontando para a fraqueza dos gastos das empresas com equipamentos no início do primeiro trimestre.

A leitura estável nos pedidos de bens de capital ⁠não ‌relacionados à defesa e excluindo ⁠aeronaves, um indicador observado de perto para os gastos das empresas, seguiu-se a um aumento não revisado de 0,8% em dezembro, informou ​o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela ​Reuters previam alta de 0,5%. As remessas desses bens de capital caíram 0,1%, após um aumento de 1,0% em dezembro.

Viva do lucro de grandes empresas

O Census ‌Bureau ainda está recuperando ​a divulgação de dados após o atraso provocado pela paralisação do governo no ano passado.

Os ⁠gastos ​das empresas ​com equipamentos diminuíram no quarto trimestre. Apesar da ⁠fraqueza no início ​do primeiro trimestre, o investimento em equipamentos pode se recuperar em meio ao ​aumento dos gastos com inteligência artificial e a construção de ​data centers.

Os ⁠pedidos de bens duráveis, itens que variam de ⁠torradeiras a aviões destinados a durar três anos ou mais, também ficaram inalterados em janeiro, depois de caírem 0,9% em dezembro.

