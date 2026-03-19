Eneva, Copel e mais: o que mudou para ações com maior leilão de reserva energética?

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O tão esperado leilão histórico para reserva energética aconteceu na última quarta-feira (18) e envolveu diversas companhias de capital aberto na Bolsa, mas com empresas específicas – como Eneva (ENEV3) e Copel (CPLE3) – aparecendo com as suas teses mais beneficiadas pelo certame.

O leilão de capacidade (LRCAP) contratou cerca de 19 GW (gigawatts) de capacidade disponível entre 2026 e 2031, sendo 7,6 GW de ativos existentes e 10,6 GW de novos projetos, reduzindo o risco de suprimento elétrico no país.

“O resultado foi amplamente positivo para as geradoras participantes, especialmente Eneva e Copel”, destaca o BBI.

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A Eneva contratou 5,0 GW de capacidade, incluindo 1,5 GW de ativos existentes e 3,5 GW de novas usinas termelétricas, superando expectativas de mercado. A companhia estima capex (investimentos) total de R$ 18,2 bilhões entre 2026 e 2031, com impacto potencial de elevação de valor presente líquido (NPV) de até R$ 18 bilhões considerando eventuais entradas de parceiros minoritários em Jandaia, Norte Fluminense e Presidente Kennedy. Jáa Copel contratou 1,86 GW em projetos hidrelétricos greenfield —expansões de FDA e Segredo —com geração potencial de valor estimada em R$ 5,7 bilhões.

Axia (AXIA3) e Engie (EGIE3) também arremataram projetos, mas com impacto financeiro menos material.

Para a XP Investimentos, com cerca de 19 GW de demanda contratada, o leilão atendeu às expectativas e entregou oportunidades relevantes de alocação (e redução de risco) para diversas companhias da nossa cobertura.

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Os analistas apontam um leilão grande, como esperado, mas com uma composição um pouco diferente. “Embora nós e o mercado esperássemos algo em torno de 20 GW de demanda no leilão, nosso cenário assumia que: i) cerca de 10 GW de capacidade térmica existente seriam recontratados (versus cerca de 8 GW de fato contratados); ii) cerca de 2 GW em UHEs seria uma estimativa razoável (o leilão contratou 2 GW) e iii) a nova capacidade térmica somaria ~8 GW (foram adicionados 10 GW de nova capacidade térmica). Essa composição se refletiu diretamente na performance de vários players listados”, destaca a XP.

No conjunto, ressalta o BBI, o leilão reforça perspectivas construtivas para as empresas vencedoras, ainda que a materialização plena dos resultados dependa da execução técnica e financeira dos projetos ao longo dos próximos anos

Confira as análises sobre o desempenho de cada empresa no leilão:

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Eneva (ENEV3)

A XP aponta que a companhia foi, certamente, a grande vencedora do leilão, com 1,6 GW de ativos existentes recontratados e 3,5 GW de novos ativos contratados. “Nosso cenário base assumia que ela recontrataria cerca de 2 GW, enquanto conseguiria contratar 2,5 GW em novos ativos”, aponta a casa.

Os analistas ressaltam ser importante destacar que os novos projetos têm opções para entrada de minoritários como sócios (30% para os projetos Jandaia 2 & 3 e 49% para os projetos do “Hub Sudeste”). Se todas as opções forem exercidas, o crescimento “em jogo” obtido por ENEV seria equivalente a 2,5 GW vs. 2,1 GW no nosso cenário base.

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Adicionalmente, a companhia mencionou em fato relevante que o capex total desses projetos pode chegar a R$ 18 bilhões, e também assinou contratos de suprimento de gás com terceiros participantes do leilão, que somam 5,5 milhões m³/dia em 2031 (o que estimamos poder adicionar pelo menos cerca de R$ 200 milhões em receitas anuais ao longo da vigência desses contratos).

“Vemos o desempenho de Eneva no leilão como um evento relevante de redução de risco para a tese, além de abrir novas oportunidades de monetização, especialmente com o desenvolvimento de um novo hub de GNL no sudeste do Brasil, posicionando a companhia mais próxima do grosso da demanda de gás no país e ampliando ainda mais as opcionalidades de longo prazo da companhia”, avalia.

O BBI aponta que o montante contratado e o perfil dos projetos são altamente incrementais, com potencial de elevar de forma relevante o valor justo estimado, mesmo após a forte reação positiva das ações no pregão. A oportunidade de entrada de parceiros tende a reforçar adicionalmente o impacto positivo sobre o NPV (valor presente líquido) dos projetos.

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A análise de sensibilidade do Itaú BBA mostra um VPL total para os projetos contratados e contratos flexíveis variando de R$ 16,2 bilhões a R$ 19,7 bilhões, o que se traduziria em um preço-alvo potencial variando de R$ 28,6/ação a R$ 30,4/ação.

Copel (CPLE3)

Para a Copel, o ganho estimado de R$ 5,7 bilhões —com possibilidade adicional caso a entrada em operação seja antecipada para 2029 —reforça um pipeline de crescimento atrativo sem comprometer a disciplina financeira ou a política de dividendos, aponta o BBI.

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Para a XP, uma demanda maior por capacidade hídrica permitiu que a Copel também conseguisse contratar a UHE Segredo. “Estimamos que FdA (Foz da Areia) e Segredo juntas tenham criado um VPL de R$ 1,6/ação, com cerca de R$ 5 bilhões em compromissos de capex, o que permite à companhia manter um equilíbrio saudável entre crescimento e dividendos. A Copel contratou 2,1 GW em capacidade hídrica, tornando-se uma das maiores vencedoras do leilão”, aponta o BBI.

O JPMorgan vê que a Copel também superou as expectativas do mercado ao contratar seus dois projetos hidrelétricos a preços máximos. “Recentemente, adicionamos a CPLE3 à nossa lista de empresas com potencial de crescimento, pois estávamos mais otimistas em relação ao tamanho e à viabilidade econômica dos projetos da CPLE3 no leilão. Com base nas premissas de despesas de capital divulgadas, estimamos um potencial de VPL de 15% e que as ações da CPLE estejam sendo negociadas a uma TIR (Taxa Interna de Retorno) real de 10,2%”, avalia.

Axia (AXIA3) e Engie (EGIE3)

Ambas as companhias fizeram movimentos pequenos, porém acretivos, contratando entre 190–250 MW em capacidade, avalia a XP. Dado o tamanho das duas empresas, essas alocações marginais não “movem o ponteiro”, mas reforçam decisões de alocação de capital que geram valor.

Embora os projetos tragam retorno positivo, o efeito relativo no valor das companhias é menor, reforça a XP.

Orizon (ORVR3)

Como já considerávamos um resultado bem-sucedido no leilão em seu cenário base, a XP vê o desfecho como um evento positivo de redução de risco. Orizon recontratou 53 MW de capacidade térmica, o que provavelmente exigirá algo em torno de R$ 30 milhões em capex. “Estimamos uma criação de valor em VPL entre R$ 350–450 milhões”, aponta a XP.

Fonte: InfoMoney