Mailza busca o Juruá com Jéssica, e Alan se apressa para conquistar Alto Acre com Fernanda

A corrida pelo governo do Acre em 2026 está cada vez mais intensa. Os pré-candidatos estão disputando não apenas nomes competitivos e prefeituras, mas também as regionais importantes do estado, em uma eleição que promete ser uma das mais acirradas dos últimos anos.
A vice-governadora Mailza Assis e o senador Alan Rick, ambos pré-candidatos ao governo, correm contra o tempo para formar suas chapas, escolhendo vices que fortaleçam seus projetos.
Ainda há quem discuta a importância de um vice na construção de uma candidatura, mas o cenário atual da política acreana traz uma resposta contundente: faz diferença, e muita, especialmente quando se trata de alcançar novos espaços.
Mailza busca Jéssica para se fortalecer no Juruá
O interesse de Mailza em ter Jéssica como vice, após oficializar a aliança com o MDB, vai além da simpatia ou afinidade ideológica. A ex-deputada federal possui uma forte base eleitoral e quase venceu a disputa pela prefeitura de Cruzeiro do Sul em 2024, perdendo por menos de 200 votos, e sem cargos, para deixar claro.
Mailza também vê em Jéssica uma oportunidade de se fortalecer no Juruá, já que isso a colocaria em posição de pedir votos junto ao seu adversário, o prefeito Zequinha Lima. Quem não sonharia com isso?
O silêncio de Jéssica é intrigante
Dentro do MDB, a escolha de Jéssica para o cargo é quase unânime, mas a filha de Vagner e Antônia Sales tem se mostrado silenciosa diante das discussões. Ninguém a vê nem pelos corredores do partido. Isso é, no mínimo, estranho.
Alan Rick não deixou barato e mirou o Alto Acre
O senador Alan Rick também mostrou que tinha uma carta na manga diante da movimentação certeira do governo e da aliança de Mailza com o MDB. Mesmo almejando grandes conquistas, Alan não ficou lamentando e recrutou uma figura que poderia fazer diferença no projeto de Mailza: a ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem.
Enquanto Mailza se esforça para se destacar no Juruá com o MDB e Jéssica, Alan não perdeu tempo e praticamente conquistou o Alto Acre ao escolher Fernanda como sua vice.
Alan não é ingênuo. Essa aliança não se baseia em afinidade ideológica. Fernanda nunca foi alinhada à direita bolsonarista, e seu passado político deixa isso claro. Ela é uma progressista, mais à esquerda na régua ideológica. No entanto, Alan tem profunda admiração pela ex-prefeita e reconhece sua forte liderança no Alto Acre.
Fernanda tem cargo no governo
Não está claro o que levou Fernanda a se unir a Alan, uma vez que ela ocupa um cargo no governo, pela Segov, e é do Progressistas, partido de Gladson e Mailza.
Novo em ascensão
Quem parece sair ganhando nessa história é o partido Novo, do deputado estadual Emerson Jarude, que tem pouca expressividade política. Segundo uma fonte do ContilNet, Fernanda deve se filiar à sigla.
A equipe de Mailza precisa se movimentar
O grupo de Gladson e Mailza tem enfrentado uma verdadeira debandada. Só nesta terça-feira, pelo menos quatro lideranças importantes da base do governo deixaram o barco: a própria Fernanda Hassem e os deputados Eduardo Ribeiro, Tadeu Hassem e Pedro Longo. É fundamental que novas estratégias sejam pensadas e as bases sejam fortalecidas.