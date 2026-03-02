Enquanto turistas chegam a pagar até R$ 200 e enfrentam longas filas para gravar vídeos de drone na Rocinha, no Acre um registro bem diferente vem chamando a atenção nas redes sociais.

Em contraste, o especialista em drones Walcir Júnior decidiu ir na direção oposta da tendência. No meio da floresta acreana, longe de filas e aglomerações, ele gravou um vídeo destacando a paisagem natural da região, acompanhado da descrição “Isso é Acre”. As imagens ressaltam a grandiosidade da natureza, com uma grande maloca ao centro e grandes árvores ao fundo, registrando a mata fechada.

Veja o vídeo: