02/03/2026
ContilPop
Enquanto trend da Rocinha viraliza, vídeo de drone no Acre mostra outro cenário

Especialista registra gravação no meio da floresta com a frase “Isso é Acre” e contrasta com turistas que pagam até R$ 200 por imagens na favela do RJ

Vídeo de drone gravado no meio da floresta no Acre viraliza ao contrastar com a trend urbana da Rocinha, no Rio de Janeiro.
Vídeo de drone gravado no meio da floresta no Acre viraliza ao contrastar com a trend urbana da Rocinha, no Rio de Janeiro/Foto: Reprodução

Enquanto turistas chegam a pagar até R$ 200 e enfrentam longas filas para gravar vídeos de drone na Rocinha, no Acre um registro bem diferente vem chamando a atenção nas redes sociais.

Em contraste, o especialista em drones Walcir Júnior decidiu ir na direção oposta da tendência. No meio da floresta acreana, longe de filas e aglomerações, ele gravou um vídeo destacando a paisagem natural da região, acompanhado da descrição “Isso é Acre”. As imagens ressaltam a grandiosidade da natureza, com uma grande maloca ao centro e grandes árvores ao fundo, registrando a mata fechada.

Veja o vídeo:

