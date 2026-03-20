O jogo virou no BBB 26. Após a consagração de Alberto Cowboy como o novo Líder da semana na noite desta quinta-feira (19/03), o público já começou a redesenhar o pódio de favoritos ao prêmio milionário.

Segundo a enquete atualizada do portal Metrópoles, uma participante disparou na liderança, consolidando-se como a grande aposta dos telespectadores até o momento.

Milena no Topo com Folga

Mesmo sem a coroa de líder, Milena é quem manda no coração da audiência. A sister aparece em primeiro lugar com 37,68% da preferência popular, abrindo uma vantagem considerável sobre os demais concorrentes. Sua postura estratégica e carisma têm garantido um crescimento constante nas redes sociais.

Com informações do Metrópoles.

Disputa Acirrada pelo Segundo Lugar

Logo abaixo da favorita, a briga está “voto a voto” entre nomes fortes desta edição:

Jonas Sulzbach: 15,92%

Juliano Floss: 15,7%

Ana Paula Renault: 14,58%

O Líder no Final da Fila?

Curiosamente, a vitória na Prova do Líder não se traduziu em popularidade para Alberto Cowboy. O novo “todo-poderoso” da casa aparece com apenas 3,38% dos votos na enquete, ocupando a parte de baixo da tabela junto com nomes como Gabriela (5,14%) e Jordana (4,37%).

Na lanterna da preferência, lutando contra a rejeição ou o anonimato no jogo, aparecem Chaiany (1,41%), Leandro Boneco (0,49%) e Marciele, que amarga a última posição com apenas 0,21%.

O que esperar do Paredão?

Com Alberto Cowboy no comando, a expectativa agora gira em torno da indicação direta do Líder no próximo domingo. Se ele mirar em Milena, poderemos ter o maior embate desta edição até agora.