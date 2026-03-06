Enrique Diaz comenta quem pode comandar trama do tráfico de bebês em “Três Graças”

O ator Enrique Diaz marcou presença na festa em comemoração aos 100 capítulos da novela “Três Graças” nesta quinta-feira (6/3) e conversou com a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda. Vivendo o pastor Albérico na trama, ele apontou quem acredita ser o personagem responsável pelo tráfico de bebês no folhetim das 21 horas da Globo.

Diaz afirmou que não sabe quem é o articulador mas garantiu que não acredita que seja o seu personagem: “Eu realmente não sei. E eu torço para que não. Torço para que não. As pessoas falam isso desde o começo da novela. Só para contrariar, as pessoas podem dar surpresa”, falou com bom humor.

O artista, no entanto, apontou quem ele acredita que seja: “Não está escrito para mim, para a gente. Eu pensaria na Josefa (Arlete Salles). Eu pensaria. Eu acharia super divertido. Mas é totalmente chute meu. Não, e na internet também, mas chute meu. Acho que seria legal”, opinou.

Enrique afirmou que está gostando do rumo da história em relação ao pastor Albérico: “Estou gostando, acho que esses últimos capítulos agora, a relação com a Lígia, também o personagem da Dira, deu uma coisa legal. E tal, e ele tem um tom que é um tom pra mim interessante, uma frequência diferente, assim. Ele contou ainda como foi a preparação para o personagem: “Eu estudei, li livros, vi documentários, vi filmes, vi ficção também, conversei com pessoas, mas não especificamente laboratório, só preparação da novela mesmo”.