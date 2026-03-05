entregador-reage,-toma-arma-e-mata-dois-assaltantes

Um entregador reagiu a um assalto na noite de quarta-feira (4) e terminou baleando dois suspeitos, que morreram após a ação, em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência, o crime aconteceu por volta das 19h10 na Rua Terra. Dois criminosos, de 27 e 28 anos, abordaram o entregador enquanto ele fazia entregas com seu veículo.

Os suspeitos renderam o trabalhador, o colocaram no compartimento traseiro do carro e assumiram a direção. Em um momento de descuido dos assaltantes, a vítima conseguiu acessar a cabine, pegou a arma de um deles e disparou.

O suspeito que dirigia foi atingido, perdeu o controle do automóvel e bateu em outro veículo. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros chegaram ao local para prestar atendimento.

Um dos suspeitos foi levado à UPA Jardim Conceição e o outro ao PS Santo Antônio. Ambos não resistiram aos ferimentos. O entregador recebeu atendimento no PS Bruno Covas e, em seguida, foi liberado após prestar depoimento na delegacia.

Investigações

O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Carapicuíba como tentativa de roubo, morte suspeita e legítima defesa. As investigações seguem para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

