Epitaciolândia abre inscrições para Rainha Country 2026 – saiba mais na Vips da Front

Brilho, charme e tradição no Alto Acre

Epitaciolândia já entra no clima de festa e elegância com a chegada de um dos eventos mais aguardados da temporada: o Concurso Escolha da Rainha Country 2026! Um verdadeiro espetáculo que promete reunir beleza, atitude e o autêntico espírito country em uma celebração inesquecível.

Com inscrições abertas de 18 de março a 8 de abril, o concurso convida jovens cheias de personalidade e amor pela cultura country a subirem ao palco e mostrarem todo o seu encanto. Mais do que um desfile de beleza, o evento valoriza a tradição, a identidade e o brilho único de cada participante.

O cenário dessa grande festa será Epitaciolândia, que mais uma vez se destaca como palco de eventos que exaltam a cultura e movimentam a região com muito estilo e animação.

Se você tem presença, atitude e aquele toque especial que conquista olhares, essa é a sua oportunidade de brilhar e fazer história!

Informações: (68) 99921-1280

Prepare o look, o chapéu e a confiança… porque vem aí uma noite digna de realeza country!

A mais estourada do circuito já tem data marcada

O clima country já toma conta de Epitaciolândia com a chegada da animadíssima Comitiva 51 Tons de Pinga, que promete ser um dos grandes destaques do XIII Circuito Country Epitaciolândia 2026. E como já é tradição, vem aí muita animação, gente bonita e energia lá em cima!

Marcado para o dia 25 de abril de 2026, o evento já iniciou o start de vendas e movimenta o público que não abre mão de uma boa festa com estilo country e muita diversão.

Open Bar de Antártica das 09h às 17h

Open Food (churrasco completo) das 11h às 13h30

E para quem quer curtir com ainda mais estilo, as opções já estão disponíveis:

R$ 250,00 – inclui blusa + open bar completo (bebida e churrasco)

R$ 200,00 – sem blusa, com pulseira e open bar completo

R$ 180,00 – blusa + comida

R$ 150,00 – crianças até 12 anos (com blusa)

A proposta é clara: reunir a galera, vestir a camisa e viver uma experiência inesquecível ao som do melhor do circuito country.

Informações: (68) 99225-8934 ou (68) 99937-1012

Então já sabe: prepara o chapéu, chama os amigos e garanta sua camisa, porque essa comitiva promete dar o que falar e entrar para a história como uma das mais animadas do circuito!

Xapuri: 121 anos de história, luta e orgulho acreano

Conhecida carinhosamente como a Princesinha do Alto Acre, a cidade de Xapuri celebra seus 121 anos reafirmando seu papel marcante na construção da história e da identidade do nosso estado. Terra do inesquecível Chico Mendes, Xapuri carrega em cada rua, em cada memória e em cada morador a força de um povo que nunca deixou de lutar por seus ideais e por um futuro melhor.

Ao longo de mais de um século, a cidade se destacou não apenas por sua importância histórica, mas também pela resistência, coragem e união de sua gente protagonistas de tantas conquistas que ajudaram a fortalecer o desenvolvimento local e a manter viva a essência cultural da região.

Esta coluna social parabeniza Xapuri e todos os seus moradores por essa trajetória inspiradora, marcada por lutas, vitórias e um legado que orgulha todo o Acre.

Que os próximos anos tragam ainda mais avanços e que a gestão atual esteja à altura da grandeza histórica que a cidade carrega, investindo e valorizando um município que é símbolo de resistência e referência para todo o estado.

Viva Xapuri, seus 121 anos e seu povo guerreiro!

Pontes, promessas e reuniões, tudo muito bonito no papel

Na última sexta-feira (20), o gabinete do prefeito Carlinhos do Pelado virou palco de mais um daqueles encontros cheios de boas intenções e fotos institucionais. Ao lado da vice-governadora Mailza Assis e representantes das faculdades de Medicina de Cobija (UPDS e UAP), o discurso foi o de sempre: fortalecer o diálogo, buscar parcerias e, claro, melhorar a saúde da população.

Até aí, tudo perfeito no papel. Porque na prática, o que o povo quer mesmo saber é quando essas “pontes” vão deixar de ser apenas palavras bonitas e começar a aparecer no dia a dia, lá na ponta, onde o atendimento realmente acontece.

A promessa agora é de avanços significativos, qualificação profissional e integração entre Brasil e Bolívia. Um pacote completo de boas intenções que, se sair do discurso e virar ação, pode até surpreender.

Enquanto isso, a população segue assistindo entre a esperança e o déjà vu mais um capítulo da série: “reuniões que prometem mudar tudo”.

Sabor, tradição e muita fartura no Q.G.I.V Gastrobar!

Quem disse que felicidade não tem preço, claramente ainda não conhece o que o Q.G.I.V Gastrobar preparou para comemorar seus 16 anos em grande estilo! E olha… é de dar água na boca só de imaginar.

No próximo dia 27 de março, a partir das 19h, a casa promove um irresistível rodízio de petiscos por apenas R$ 29,99, reunindo uma verdadeira seleção de delícias que prometem conquistar todos os paladares.

No cardápio, um desfile de sabores: torresmo crocante, costela suína, tulipa e coxinha de frango, frango a passarinho, mandioca e batata frita, copa lombo, pururuca, calabresa e linguiça apimentada um verdadeiro festival gastronômico pensado para quem aprecia boa comida e momentos animados.

Mais do que um evento, é a celebração de uma trajetória de sucesso, marcada por qualidade, atendimento e aquele clima que já virou marca registrada do Q.G.I.V.

Então já sabe: garanta sua pulseira, reúna os amigos e prepare-se para uma noite de muito sabor, alegria e comemoração à altura desses 16 anos de história!

Vida alheia

Começando a semana com os babados quentes dessa fronteira vocês ficaram sabendo? Um certo policial bem conhecido acabou protagonizando uma cena digna de filme só que sem final feliz, viu? Dizem que o homem pegou a amada em pleno “maior love” dentro de um carro, escondidinho numa ruazinha de Cobija, porque o perigo não é amar, é ser flagrado. E olha o clima não ficou só pesado não, ficou tenso, carregado e com direito a plateia invisível, porque na fronteira nada passa despercebido. Segundo as boas línguas (que nunca falham), a moça que cursava medicina por lá trancou o curso e voltou pra sua cidade, talvez pra estudar ou pra fugir do roteiro que deu errado. Na fronteira, o amor até pode ser proibido, mas o flagra é sempre público

E vocês estão sabendo da novela que virou bastidor de hospital? Porque se depender dos comentários que correm soltos pela fronteira o negócio tá mais pra octógono de luta do que ambiente de trabalho. Depois que dois políticos famosos saíram da base do governo, alguns cargos ficaram “livres, leves e soltos” e claro, virou praticamente um vale tudo pelo poder. Climinha leve, graças a Deus só que não: Dizem que lá dentro o ambiente tá um verdadeiro serpentário é cobra engolindo cobra, e quem não era, aprendeu rapidinho a rastejar. Tem gente que até ontem era paz e amor, agora tá mostrando que sabe muito bem como jogar o jogo e sem anestesia! As más (ou boas?) línguas ainda garantem que até o pessoal do gospel entrou na disputa porque pelo visto, quando o assunto é poder, até oração vem acompanhada de estratégia. Hospital era pra cuidar da saúde, mas pelo visto, o que mais tá precisando de tratamento lá dentro é o ego de muita gente.

Galera, alguém me explica que evento foi aquele na quadra do Centro Cultural? Porque, segundo quem estava lá, tinha mais gente de fora do que daqui. “Ué, agora boliviano também vota nas eleições brasileiras e ninguém avisou?”. Calma, Brasil a gente sabe que não é bem assim, mas que a cena rendeu comentário, ahhh isso rendeu! Disseram que rolou até caravana chegando de ônibus, aquele esquema organizado, todo mundo animado, vindo prestigiar filiação e claro ouvir promessas aquelas que a gente já conhece bem. Promessa de melhoria, de mudança, de futuro lindo o pacote completo do “vem aí” que nunca chega. Muito discurso, muita empolgação, muita foto e, segundo os bastidores, muita gente já treinando o ouvido pra acreditar mais uma vez. Ano eleitoral não devia nem se chamar assim, tinha que ser oficialmente rebatizado de: “Ano da Esperança Renovada (e da Memória Curta)”. Na política da fronteira, promessa nasce fácil. difícil mesmo é ver ela crescer e virar realidade.

E falando em política porque até outubro esse vai ser o assunto mais repetido depois de “bom dia” a gente segue assistindo ao espetáculo mais previsível e ainda assim chocante: a galera pulando de galho em galho, Tem gente que ontem defendia o lado A com unhas, dentes e textão hoje já amanheceu abraçada com o lado B, jurando que “sempre foi assim”. Porque no fim das contas, o que vale mesmo nessa corrida não é proposta, não é projeto é quanto vai pingar na conta e quais cargos vão vir no pacote. E quem apoiou lá atrás? Ahhh, esse que lute! Fica com o “obrigado pela força” e, se der sorte, um “vamos conversar depois” que nunca acontece. Promessas pra cá, acordos pra lá, e no meio disso tudo, uma coreografia digna de reality show: muda de lado, muda de discurso, muda até de opinião tudo em tempo recorde! Na política da fronteira, fidelidade é igual promoção relâmpago, dura pouco e sempre aparece uma melhor.

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