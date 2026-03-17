18/03/2026
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Equador reconhece bombardeio contra grupos armados colombianos em seu território

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O Equador reconheceu nesta terça-feira (17) que realizou ataques contra grupos armados da Colômbia que ingressaram em seu território e rejeitou ter realizado operações em solo colombiano, depois de uma denúncia de Bogotá. A chanceler equatoriana, Gabriela Sommerfeld, assegurou que seu país “tem operações de ataque a acampamentos de grupos irregulares” que não são do Equador e esclareceu que “são grupos que atravessam da fronteira desde a Colômbia e estão localizados em território equatoriano”.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, denunciou as ações do Equador sem apresentar evidências, mas antecipou que divulgaria um vídeo gravado da situação e acrescentou que pediu ao seu par dos EUA, Donald Trump, para agir e ligar para o presidente do Equador, Daniel Noboa, porque não deseja ir para uma guerra.

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Segundo ele, pode-se levar dez anos para reparar os danos dos ataques, mas é preciso “tornar a solução mais duradoura”

Em sua conta no X, Noboa afirmou: “Presidente Petro, suas declarações são falsas; estamos atuando em nosso território, não no seu” e precisou que continuará “bombardeando os lugares que serviam de esconderijo para esses grupos, em grande parte colombianos que seu próprio governo permitiu infiltrar-se em no país por descuido de sua fronteira”.

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Petro insistiu em sua denúncia e assegurou que encontraram “27 corpos calcinados e a explicação não é crível”, disse no X sem especificar o local da descoberta. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Fonte: InfoMoney

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