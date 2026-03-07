Equipe de Chaiany critica comportamento de Babu após brincadeiras consideradas inadequadas no BBB

A equipe que administra as redes sociais de Chaiany Andrade se pronunciou neste sábado (7) sobre atitudes do ator Babu Santana dentro do Big Brother Brasil 26.

Em publicação nas redes sociais, os administradores da participante afirmaram que, há alguns dias, o ator vem fazendo brincadeiras e comentários considerados de tom duvidoso, mesmo após Chaiany demonstrar desconforto em algumas situações.

No texto divulgado, a equipe questionou o limite desse tipo de comportamento dentro do reality. A manifestação foi acompanhada por um vídeo em que Babu aparece colocando o braço por cima da sister durante uma conversa.

Segundo os administradores da participante, Chaiany já teria interrompido ou demonstrado incômodo em algumas ocasiões, mas as interações teriam continuado.

A publicação também levantou questionamentos sobre como situações desse tipo são tratadas dentro do programa, sugerindo um debate sobre limites e respeito ao espaço pessoal entre os participantes.

Repercussão nas redes

Após a publicação, internautas passaram a comentar o assunto nas redes sociais, com mensagens de apoio à participante. Alguns usuários também pediram atenção da produção do programa para a situação.

Entre os comentários, houve quem sugerisse que a produção do reality avaliasse o caso e, se necessário, conversasse com a participante para verificar como ela se sente em relação às interações dentro da casa.

O episódio gerou debate entre fãs do programa sobre convivência, limites e comportamento entre participantes durante o confinamento do reality.