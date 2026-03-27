27/03/2026
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Equipe revela estado de saúde de Marrone após nova cirurgia de emergência

Marrone opera novamente e Bruno assume agenda de shows sozinho temporariamente

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O cantor Marrone, que faz dupla com Bruno, precisou ser submetido a uma nova intervenção cirúrgica na madrugada desta quinta-feira (26/03).
Instagram/Reprodução

O cantor Marrone, que faz dupla com Bruno, precisou ser submetido a uma nova intervenção cirúrgica na madrugada desta quinta-feira (26/03).

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A notícia foi confirmada pela assessoria do artista após complicações de um procedimento íntimo realizado na última sexta-feira (20). Segundo a nota oficial, o sertanejo encontra-se em recuperação e seu quadro de saúde é considerado estável.

Devido à necessidade de repouso absoluto, Marrone ficará afastado dos compromissos profissionais por tempo indeterminado. A agenda de shows da dupla não será cancelada: Bruno cumprirá as apresentações sozinho enquanto o parceiro se recupera em sua residência, em Goiânia.

Entenda o Procedimento

O problema de saúde de Marrone começou a repercutir após o artista adotar um tom misterioso e descontraído nas redes sociais sobre uma “cirurgia chata”. De acordo com informações do portal LeoDias, os detalhes são os seguintes:

Com informações do Metrópoles.

  • O Objetivo: A intervenção visava cauterizar uma veia dilatada na região anal.

  • Esclarecimento: A equipe médica reforçou que não se trata de um caso de hemorroidas, mas sim de uma veia específica que apresentava desconforto após a turnê da dupla pela Europa.

  • A Reintervenção: O motivo do novo procedimento na madrugada de ontem não foi detalhado, mas indica a necessidade de ajustes na cicatrização ou contenção de novo sangramento.

Próximos Passos

Marrone já recebeu alta da reintervenção e segue sob cuidados médicos em casa. O artista agradeceu o carinho e as orações dos fãs através de sua equipe. Ainda não há uma data oficial para o seu retorno aos palcos, que dependerá da evolução do processo de cicatrização nas próximas semanas.

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