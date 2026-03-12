Equoterapia transforma rotina de mais de 500 famílias atendidas por projeto no Acre

Um vídeo divulgado nas redes sociais pelo advogado Virgílio Viana chama atenção para um trabalho desenvolvido no Acre que utiliza cavalos como parte do tratamento terapêutico de pessoas com deficiência. A publicação apresenta a atuação do centro de equoterapia no estado e destaca os resultados alcançados ao longo dos últimos anos.

Na gravação, Virgílio relata que a relação com cavalos faz parte da sua vida desde a juventude. Segundo ele, além do esporte, o contato com os animais sempre teve um papel importante no desenvolvimento de disciplina, equilíbrio e foco.

“Quem me conhece sabe que uma das grandes paixões da minha vida são os cavalos. Desde novo eu participei de competições e treinei três tambores a vida toda. Para muita gente é esporte, mas para mim sempre foi mais do que isso”, afirmou.

O vídeo apresenta o trabalho desenvolvido pelo projeto Cavalo Amigo do Norte, iniciativa que utiliza a equoterapia como ferramenta de inclusão e reabilitação. A técnica usa o movimento do cavalo para estimular o corpo e a mente dos praticantes.

De acordo com Virgílio, o método provoca milhares de ajustes posturais por minuto durante a montaria, o que contribui para o desenvolvimento da coordenação motora, do equilíbrio e da postura. O impacto também pode ser observado na comunicação e na socialização dos participantes.

Atualmente, segundo o relato apresentado no vídeo, cerca de 500 famílias já são atendidas pelo projeto. O trabalho envolve equipes multidisciplinares formadas por profissionais como psicólogos, fisioterapeutas e instrutores de equitação. Cada participante recebe acompanhamento individualizado durante as atividades.

Ainda segundo o projeto, o objetivo agora é ampliar o alcance da iniciativa e chegar a aproximadamente 700 famílias atendidas. A proposta inclui a ampliação do acesso para crianças do interior do estado, que muitas vezes enfrentam dificuldades de transporte para participar das sessões.

Para os organizadores, a equoterapia representa uma alternativa terapêutica que combina tratamento, inclusão social e desenvolvimento pessoal. A iniciativa busca oferecer atendimento gratuito às famílias e ampliar oportunidades para crianças e jovens com deficiência no Acre.