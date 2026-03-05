Erro comum ao usar air fryer pode danificar o aparelho

A air fryer virou presença quase obrigatória nas cozinhas. Assim como o micro-ondas, o eletrodoméstico ganhou espaço pela praticidade e rapidez no preparo dos alimentos. Apesar de ser simples de usar, um erro bastante comum pode comprometer o funcionamento do aparelho e até reduzir sua vida útil.

Segundo o site Tom’s Guide, o problema está no uso de utensílios de metal dentro do cesto. As grades internas costumam ter revestimento antiaderente, que pode ser facilmente arranhado ao entrar em contato com objetos metálicos.

Quando a camada é danificada, além de prejudicar o desempenho do equipamento, existe o risco de resíduos do revestimento contaminarem os alimentos. Em casos mais graves, pode ser necessário substituir a grade ou até mesmo comprar uma nova air fryer, caso a peça não seja vendida separadamente.

Para evitar esse tipo de dano, a recomendação é utilizar utensílios de silicone ou com proteção adequada, que não risquem a superfície. Há também acessórios específicos para air fryer que permitem o uso de determinados utensílios sem comprometer o revestimento.

Como limpar a air fryer corretamente

Manter a limpeza em dia é fundamental para preservar o aparelho e garantir que ele continue funcionando bem. Veja o passo a passo:

Desligue a air fryer da tomada antes de iniciar a limpeza.

Retire o cesto e os demais componentes removíveis. Lave-os com água e detergente neutro. Se estiverem muito sujos, deixe de molho em água morna com sabão por 30 minutos a uma hora.

Use uma escova de cerdas macias para remover restos de alimentos do interior do aparelho. Incline a air fryer para facilitar a retirada dos resíduos soltos e finalize com papel-toalha.

Para sujeiras mais difíceis, misture água com bicarbonato de sódio até formar uma pasta. Aplique com papel-toalha úmido e esfregue suavemente. O bicarbonato ajuda a soltar a gordura e a sujeira acumulada.

Finalize passando um papel-toalha úmido para remover qualquer resíduo.

Com cuidados simples no uso e na limpeza, é possível prolongar a vida útil da air fryer e evitar gastos desnecessários com manutenção ou substituição.