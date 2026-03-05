07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Erro comum ao usar air fryer pode danificar o aparelho

Uso de utensílios de metal pode riscar o revestimento antiaderente e comprometer o funcionamento do equipamento.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Erro comum ao usar air fryer pode danificar o aparelho
Erro comum ao usar air fryer pode danificar o aparelho/Foto: Reprodução

A air fryer virou presença quase obrigatória nas cozinhas. Assim como o micro-ondas, o eletrodoméstico ganhou espaço pela praticidade e rapidez no preparo dos alimentos. Apesar de ser simples de usar, um erro bastante comum pode comprometer o funcionamento do aparelho e até reduzir sua vida útil.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo o site Tom’s Guide, o problema está no uso de utensílios de metal dentro do cesto. As grades internas costumam ter revestimento antiaderente, que pode ser facilmente arranhado ao entrar em contato com objetos metálicos.

Quando a camada é danificada, além de prejudicar o desempenho do equipamento, existe o risco de resíduos do revestimento contaminarem os alimentos. Em casos mais graves, pode ser necessário substituir a grade ou até mesmo comprar uma nova air fryer, caso a peça não seja vendida separadamente.

Para evitar esse tipo de dano, a recomendação é utilizar utensílios de silicone ou com proteção adequada, que não risquem a superfície. Há também acessórios específicos para air fryer que permitem o uso de determinados utensílios sem comprometer o revestimento.

Como limpar a air fryer corretamente

Manter a limpeza em dia é fundamental para preservar o aparelho e garantir que ele continue funcionando bem. Veja o passo a passo:

Desligue a air fryer da tomada antes de iniciar a limpeza.

Retire o cesto e os demais componentes removíveis. Lave-os com água e detergente neutro. Se estiverem muito sujos, deixe de molho em água morna com sabão por 30 minutos a uma hora.

Use uma escova de cerdas macias para remover restos de alimentos do interior do aparelho. Incline a air fryer para facilitar a retirada dos resíduos soltos e finalize com papel-toalha.

Para sujeiras mais difíceis, misture água com bicarbonato de sódio até formar uma pasta. Aplique com papel-toalha úmido e esfregue suavemente. O bicarbonato ajuda a soltar a gordura e a sujeira acumulada.

Finalize passando um papel-toalha úmido para remover qualquer resíduo.
Com cuidados simples no uso e na limpeza, é possível prolongar a vida útil da air fryer e evitar gastos desnecessários com manutenção ou substituição.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.