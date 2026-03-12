A quinta-feira (12) é de rodada importante para o Tricolor! O Fluminense viajou até Belém do Pará para encarar o Remo no imponente estádio do Mangueirão, às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste início de tarde, a busca pela escalação do Fluminense hoje tomou conta das redes sociais, principalmente após a comissão técnica confirmar mudanças importantes no time titular. Visando a maratona de jogos, a grande ausência da noite será o camisa 10, Paulo Henrique Ganso, que não vai a campo.

O ContilNet traz agora o raio-X completo das equipes, quem joga e quem está fora do confronto de logo mais.

Como chega o Fluminense?

Para o duelo no Norte do país, o Fluminense terá modificações no meio-campo e no ataque. Ganso ficou de fora da relação para realizar “controle de carga” e evitar lesões musculares. Além dele, Bernal segue no departamento médico se recuperando de lesão.

Com isso, o meio-campo será repaginado, ganhando a intensidade de Hércules e a armação de Lucho Acosta ao lado de Martinelli. No ataque, a velocidade pelas pontas com Canobbio e Serna (com Savarino de opção) será a arma para municiar John Kennedy, que deve iniciar como titular no comando do ataque, tendo Castillo como sombra no banco.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes (Millán) e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Canobbio, Serna (Savarino) e John Kennedy (Castillo).

Como chega o Remo?

O Remo quer usar a força do Mangueirão lotado para surpreender o Tricolor. O “Leão Azul” aposta em um elenco recheado de nomes conhecidos da primeira divisão nacional para conquistar a vitória em casa.

O meio-campo paraense conta com a força física de Patrick de Paula e a técnica de Vitor Bueno, enquanto o ataque promete dar muita dor de cabeça à defesa tricolor com a velocidade de Yago Pikachu e Alef Manga.

Para esta partida, o Remo não poderá contar com Kayky e Freitas (impedidos por questões contratuais), além de Eduardo Melo, que está lesionado.

Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Thalisson e Sávio; Picco, Patrick de Paula e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Alef Manga e João Pedro.

Ficha Técnica da Partida

Confronto: Remo x Fluminense

Competição: Campeonato Brasileiro (5ª Rodada)

Data: Quinta-feira, 12 de março de 2026

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão), Belém – PA

Onde Assistir: SporTV e Premiere (Verifique a disponibilidade na sua operadora)

Fonte: Redação ContilNet Esportes