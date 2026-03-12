A noite desta quinta-feira (12) reserva um confronto de peso para fechar a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro! O Grêmio entra em campo na Arena, em Porto Alegre, para encarar o Red Bull Bragantino a partir das 21h30 (horário de Brasília).
A busca pela escalação Grêmio x Bragantino hoje movimenta os torcedores neste fim de tarde, já que o técnico Renato Portaluppi (presumindo o ano-base 2026 e o histórico) terá que ‘quebrar a cabeça’ para montar o time titular devido a uma série de desfalques confirmados. O Tricolor Gaúcho precisa da vitória para se recuperar no campeonato, enquanto o Massa Bruta quer surpreender fora de casa.
O ContilNet apurou as últimas informações dos bastidores e traz agora o raio-X completo das equipes, quem possivelmente joga e quem está no departamento médico para o duelo de logo mais.
Como chega o Grêmio?
O Grêmio vai a campo cheio de problemas e com novidades em todas as linhas. A comissão técnica confirmou que quatro jogadores estão fora: João Pedro e Arthur seguem se recuperando de lesão muscular, Willian está com virose, e o volante Villasanti realiza recuperação de cirurgia no joelho esquerdo.
Com isso, Weverton ganha a vaga no gol e o meio-campo terá Noriega e Nardoni. Na ponta-direita, o mistério continua: Amuzu desponta como favorito, mas o atacante Tetê também está cotado para iniciar a partida.
Provável escalação do Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Enamorado, Monsalve e Amuzu (Tetê); Carlos Vinicius.
Como chega o Bragantino?
Do outro lado, o Red Bull Bragantino chega a Porto Alegre com uma missão difícil e uma lista imensa de desfalques. O técnico do Massa Bruta terá que lidar com seis ausências confirmadas: Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Fabrício e Agustin Sant’Anna estão lesionados, enquanto Alix Vinícius e Fabinho cumprem suspensão automática.
Apesar das dificuldades, a equipe mantém sua estrutura tática competitiva, com o experiente Eduardo Sasha no comando de ataque, municiado por Lucas Barbosa e Henry Mosquera pelas pontas.
Provável escalação do Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.
Ficha Técnica e Onde Assistir
-
Confronto: Grêmio x Red Bull Bragantino
-
Competição: Campeonato Brasileiro 2026 (5ª Rodada)
-
Data: Quinta-feira, 12 de março de 2026
-
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
-
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre – RS
-
Onde Assistir ao vivo: Premiere (Pay-per-view)
Fonte: Redação ContilNet