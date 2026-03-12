12/03/2026
Escalação São Paulo x Chapecoense hoje (12): Times titulares, desfalques e onde assistir

Dia de Tricolor em campo! Descubra os times titulares de São Paulo e Chapecoense para o jogo de hoje (12) e saiba quem está fora da partida.

Prancheta tática detalhando a provável escalação São Paulo x Chapecoense hoje no Canindé.

A noite desta quinta-feira (12) reserva um grande confronto na capital paulista! O São Paulo entra em campo às 20h (horário de Brasília) para encarar a Chapecoense. O grande diferencial da noite é o palco da partida: o Tricolor mandará o jogo no tradicional estádio do Canindé.

Com a expectativa de casa cheia, a busca pela escalação São Paulo x Chapecoense hoje movimenta os torcedores neste início de tarde. A torcida tricolor quer saber se o técnico mandará força máxima a campo, enquanto os catarinenses buscam surpreender fora de casa.

O ContilNet apurou as últimas informações dos bastidores e traz agora o raio-X completo dos possíveis times titulares, dúvidas e quem está no departamento médico para o duelo de logo mais.

Como chega o São Paulo?

O Tricolor Paulista quer fazer valer o mando de campo no Canindé e promete ir para cima desde o primeiro minuto. A grande atração para a torcida é a confirmação do poderoso trio de ataque titular: Lucas Moura, Luciano e o artilheiro Calleri estão confirmados para infernizar a defesa adversária.

No meio-campo, a trinca formada por Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla terá a missão de dar sustentação e saída de bola rápida. A única baixa confirmada para a partida é o jovem Ryan Francisco, que segue se recuperando de lesão no departamento médico.

Provável escalação do São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla; Lucas, Luciano e Calleri.

Como chega a Chapecoense?

A Chapecoense sabe da dificuldade de enfrentar o São Paulo na capital, mas aposta na experiência do seu elenco para segurar o ímpeto tricolor e explorar os contra-ataques.

O técnico do Verdão do Oeste armou uma equipe com um meio-campo bastante rodado e conhecido do torcedor brasileiro, com Camilo e Giovanni Augusto encarregados da criação das jogadas para os atacantes Italo e Neto Pessoa. Para este confronto, a Chape não poderá contar com Garcez e Marcos Vinícius, ambos vetados pelo departamento médico.

Provável escalação da Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton e Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Italo e Neto Pessoa.

Ficha Técnica e Onde Assistir

  • Confronto: São Paulo x Chapecoense

  • Data: Quinta-feira, 12 de março de 2026

  • Horário: 20h (horário de Brasília)

  • Local: Estádio do Canindé, São Paulo – SP

  • Onde Assistir ao vivo: Premiere (Pay-per-view)

Fonte: Redação ContilNet

