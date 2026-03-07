Escolas no interior do Acre incluem pratos da culinária peruana e boliviana na merenda escolar

Escolas da rede municipal de Assis Brasil passaram a incluir pratos inspirados na culinária do Peru e da Bolívia no cardápio da merenda escolar, valorizando a diversidade cultural presente na região de fronteira entre os três países.

A iniciativa faz parte de ações da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, que busca ampliar a qualidade da alimentação oferecida aos estudantes e, ao mesmo tempo, reconhecer a influência cultural existente em municípios localizados na região de tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia.

Entre os pratos incluídos no cardápio escolar estão receitas tradicionais da gastronomia peruana, como o Lomo Saltado e o Arroz Chaufa, preparados junto a outras refeições balanceadas servidas diariamente aos alunos.

A proposta busca não apenas garantir alimentação saudável e nutritiva, mas também aproximar os estudantes das diferentes culturas presentes na região amazônica de fronteira, onde há forte intercâmbio social e cultural entre os três países.

Além da inclusão de pratos típicos internacionais, a alimentação escolar mantém refeições variadas, com alimentos selecionados para atender às necessidades nutricionais dos estudantes da rede municipal.

O cardápio completo da merenda escolar também foi disponibilizado no site oficial da prefeitura, permitindo que pais e responsáveis acompanhem as refeições oferecidas nas escolas.