O imbróglio jurídico que envolve a família de um conhecido cantor ganhou um novo e dramático capítulo neste sábado (28). Anthony Mafra quebrou o silêncio e fez um desabafo contundente sobre as graves consequências pessoais de sua lealdade ao pai. Em uma publicação que rapidamente repercutiu, o jovem revelou que sua postura causou um racha definitivo com outros membros da família, incluindo o afastamento total de suas irmãs.

Anthony explicou que a crise atingiu o ápice quando ele se recusou a sustentar narrativas nas quais não acreditava. “Fui pressionado a sustentar versões nas quais já não acreditava, e optei por não fazê-lo. Essa decisão trouxe consequências significativas, como o rompimento de vínculos familiares”, desabafou. Segundo ele, a escolha de não seguir o que era esperado pelos demais parentes resultou em um isolamento dentro do próprio núcleo familiar.

A Imagem do Pai

Apesar do alto custo pessoal, Anthony Mafra saiu em defesa da honra do pai. Ele contestou as versões que circulam publicamente e afirmou que o homem que o público vê não é o mesmo que ele conhece na intimidade. “Vejo nele um homem trabalhador, correto e resiliente, que sempre buscou seguir em frente, mesmo diante de grandes adversidades”, escreveu o jovem, reforçando que sua permanência ao lado do cantor é uma decisão “consciente e firme”.

Respeito à Justiça

Mesmo com o apoio incondicional ao pai, o jovem fez questão de pontuar que respeita o papel do Judiciário e das instituições brasileiras. Anthony encerrou seu posicionamento pedindo privacidade e respeito para lidar com a dor das rupturas familiares, afirmando estar pronto para assumir todas as responsabilidades de sua escolha pública. Para ele, o tempo e o processo judicial serão os únicos capazes de esclarecer a verdade dos fatos.

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