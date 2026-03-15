15/03/2026
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Escuta Junina reúne delegados e representantes de quadrilhas no Purus

Encontro em Sena Madureira debate propostas para fortalecer o movimento junino

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Escuta Junina reúne delegados e representantes de quadrilhas
Escuta Junina reúne delegados e representantes de quadrilhas/Foto: Cedida

Representantes de quadrilhas juninas e convidados participaram da Escuta Junina da Regional Purus, realizada no auditório da Escola Messias Rodrigues, em Sena Madureira. O encontro reuniu mais de 40 delegados ligados ao movimento junino da região e teve como objetivo debater propostas voltadas ao fortalecimento e desenvolvimento das atividades culturais.

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Durante a programação, integrantes de grupos juninos apresentaram sugestões e discutiram diferentes perspectivas para ampliar as políticas públicas voltadas ao segmento. As propostas abordaram desde o fortalecimento das quadrilhas até estratégias para garantir maior apoio às atividades culturais realizadas nas comunidades.

O encontro reuniu mais de 40 delegados ligados ao movimento junino da região

O encontro reuniu mais de 40 delegados ligados ao movimento junino da região/Foto: Cedida

O encontro também foi marcado por momentos de troca de experiências entre representantes de diferentes municípios da regional, que compartilharam desafios enfrentados pelos grupos e apontaram caminhos para ampliar a organização do movimento.

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De acordo com a organização, as contribuições apresentadas durante a escuta regional vão ajudar a orientar futuras ações voltadas ao movimento junino no estado. A iniciativa faz parte da construção coletiva de propostas que serão debatidas no 1º Fórum Estadual do Movimento Junino.

Segundo Cleyber Roberto, 1º secretário da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac) e coordenador geral do fórum, a participação dos representantes demonstra a mobilização do segmento em busca de mais reconhecimento e fortalecimento das quadrilhas juninas no Acre.

Cleyber Roberto, 1º secretário da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac)

Cleyber Roberto, 1º secretário da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac)/Foto: Cedida

A agenda de encontros regionais integra o processo de escuta com representantes de diversas regiões do estado. Após as etapas regionais, está prevista a realização da plenária geral do fórum em Rio Branco, reunindo delegados de diferentes municípios para consolidar as propostas apresentadas ao longo das discussões.

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