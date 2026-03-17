Especialização gratuita em Enfermagem Neonatal oferece vagas no Acre; veja como se inscrever

O Ministério da Saúde iniciou, na última segunda-feira (16), a seleção de profissionais de enfermagem que atuam em unidades neonatais de referência no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da Especialização em Enfermagem Neonatal. O Acre conta com 8 vagas para serem preenchidas em Rio Branco.

As inscrições abriram no dia 16 de março e seguem até 6 de abril na plataforma SIGA-LS. O investimento é de R$ 2,6 milhões e serão oferecidas 310 vagas por meio de edital nacional. As oportunidades são voltadas às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde há maior déficit dessa especialização. A previsão de início do curso é no mês de junho.

A iniciativa é mais uma ação para qualificar a força de trabalho e ampliar a cobertura de atendimentos para o público feminino. O curso será executado pelo Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz). A especialização em Enfermagem Neonatal para o SUS: Redução de desigualdades e Qualificação de Atenção Neonatal terá duração de 14 meses.

Com a formação, que integra o programa Agora Tem Especialistas, será possível ampliar em mais de 30% o número atual de enfermeiros neonatais que atuam no SUS. Em Rio Branco, as vagas serão destinadas a duas unidades de saúde: a Maternidade e Clínicas de Mulheres Barbara Heliodora e o Hospital Santa Juliana.

Confira o edital para a especialização de Enfermagem Neonatal:

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